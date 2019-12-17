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17 декабря 2019, вторник, 06:17 877 Документ
Политика 2019-12-17T08:00:02+02:00
Українські Новини
Абромавичус решил не допускать Найема к гостайне

Абромавичус решил не допускать Найема к гостайне

Яков Сташинский
Айварас Абромавичус, Мустафа Найем, СБУ, Укроборонпром, Гостайна
Мустафа Найем. Фото: Українське фото
Мустафа Найем. Фото: Українське фото

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что заместителю генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафе Найему допуск к государственной тайне не предоставлялся и соответствующая проверка не проводилась.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"По состоянию на сегодня (16 декабря 2019 года) допуск к государственной тайне указанному в Вашем запросе гражданину (Мустафе Найему) Службой безопасности Украины не предоставлялся, соответствующая проверка не проводилась", - сказано в документе.

Напомним, 11 ноября 2019 года бывший депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был назначен на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

4 декабря 2019 года стало известно, что гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу начислена заработная плата за октябрь в размере 4,336 тыс. гривен, должностной оклад замгендиректора Мустафы Найема составляет 43 тыс. гривен. Это означает, что Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус.

Как сообщали Українські Новини, 18 октября 2019 года СБУ предоставила допуск с гостайне гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу, несмотря на подтвержденное Президентом Украины Владимиром Зеленским наличие у него гражданства Литвы.

30 августа 2019 года Президент Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Источник : Українські новини
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