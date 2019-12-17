подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
17 декабря 2019, вторник, 15:20 2454
Происшествия 2019-12-17T16:30:03+02:00
Українські Новини
Еще одного пострадавшего в столкновениях под Радой увезли без сознания в больницу

Еще одного пострадавшего в столкновениях под Радой увезли без сознания в больницу

Анна Рудык
Акции протеста, столкновения под Радой, Столкновения

Раненый участник масштабного митинга под Верховной Радой, в котором сегодня, 17 декабря, уже пострадали двое полицейских, был госпитализирован. Об этом сообщает телеканал "112".

Так сообщается, что раненый участник акции лежал на земле без сознания.

"Пытаются оказать первую медицинскую помощь медики. Здесь много крика. Очевидно, это участник протеста. Это не силовик, могу сказать. Его пытаются переложить на носилки и доставить к карете скорой помощи, для того чтобы госпитализировать. О его состоянии пока неизвестно, впрочем, могу отметить, что здесь довольно много крови", - сказал корреспондент телеканала.

Столкновения под Радой. Фото: Роман Петушков/ФейсбукСтолкновения под Радой. Фото: Роман Петушков/Фейсбук

Правоохранители обеспечили коридор, благодаря которому скорая смогла уехать с места столкновений.

Видео столкновений под Радой также опубликовал журналист Олег Черныш

Как сообщали Українські Новини, три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

Также ранее с утра сообщалось, что центр Киева перекрыла полиция из-за ожидаемых массовых акций протеста.

Больше новостей о: Акции протеста столкновения под Радой Столкновения

Архив
Новости
Служба военизированной охраны ЮЗЖД просит Гончарука отстранить нового директора Бевза и отреагировать на его угрозы в адрес руководства службы 16:23 Документ
Импорт электроэнергии впервые превысил экспорт, - "Укрэнерго" 16:20
Суд избрал экс-депутату Рады Ищенко (БПП) личное обязательство до 6 февраля 2020 16:00
Пожар в Днипре. Фото: nashemisto.dp.ua
В Днипре стены забрызгали кровью, а в Ровно женщина наелась наркотиков 15:55 Новости из регионов
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
больше новостей
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество 05:51 Инфографика
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник 06:00
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки: цены на бензин в Украине 05:45
больше новостей
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok