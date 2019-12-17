Еще одного пострадавшего в столкновениях под Радой увезли без сознания в больницу

Раненый участник масштабного митинга под Верховной Радой, в котором сегодня, 17 декабря, уже пострадали двое полицейских, был госпитализирован. Об этом сообщает телеканал "112".

Так сообщается, что раненый участник акции лежал на земле без сознания.

"Пытаются оказать первую медицинскую помощь медики. Здесь много крика. Очевидно, это участник протеста. Это не силовик, могу сказать. Его пытаются переложить на носилки и доставить к карете скорой помощи, для того чтобы госпитализировать. О его состоянии пока неизвестно, впрочем, могу отметить, что здесь довольно много крови", - сказал корреспондент телеканала.

Столкновения под Радой. Фото: Роман Петушков/Фейсбук

Правоохранители обеспечили коридор, благодаря которому скорая смогла уехать с места столкновений.

Видео столкновений под Радой также опубликовал журналист Олег Черныш

Как сообщали Українські Новини, три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

Также ранее с утра сообщалось, что центр Киева перекрыла полиция из-за ожидаемых массовых акций протеста.