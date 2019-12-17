В Украине развернулась торговля на елочных базарах: какое дерево выбрать

В Украине наступает сезон мандарин, ярких огней, гирлянд и уютных вечеров. Неотъемлемым атрибутом Нового года и Рождества является елка, которую также необходимо правильно выбрать. О разновидностях и ценах новогодних елок, а также о том, как правильно и легально выбрать елку рассказали в "Украинской правде". Государственные лесхозы заготавливают новогодние елки на специальных плантациях или во время рубок формирования и оздоровления лесов. По сообщению Гослесагентства, такие методы минимизируют вред для окружающей среды. Чтобы не сильно навредить лесам, Гослесагентства на площади около 5 тыс. гектаров имеет плантации новогодних елок. Там растут 15 млн хвойных деревьев разных пород и возрастов. В новогодний сезон обычно выращивают следующие деревья: сосна обыкновенная сосна Палласа (крымская) ель европейская (ель) пихта белая (пихта). Ежегодно в декабре проводят рубки в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно отсортировать около миллиона новогодних елок. В этом году лесгосагенства планируют продать 500 тыс. новогодних елок. Выращенные деревья, запланированные для продажи, заготавливают под заказ покупателей. Цена на срубленную елку Цены остаются в среднем на уровне прошлого года, уверяет Гослесагентства. Средняя цена при покупке елок в государственных лесхозах - 60-70 грн за погонный метр. Где купить елку легально Для этого можно зайти на сайты областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов, где указан перечень мест продажи елок и указаны цены. Елки можно покупать прямо в государственных лесхозах. Согласно информации Гослесагентства, это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Лесхозы будут продавать елки поштучно торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов. На какие маркировки смотреть Новогодние елки будут маркировать самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками. Фото: Лесгосагентство Они разрываются при попытке снятия, поэтому повторно этикетки использовать не смогут. Эти маркировки имеют индивидуальный номер и штрих-код, он в системе электронного учета древесины. Туда вносят данные о поставщике, его подчиненности и формы собственности. Чтобы проверить происхождение елки, введите номер, прикрепленный к елке, на этом сайте. Или скачайте приложение с Play Market. Туда надо вводить только номер, без серии. Если номера в базе нет, рекомендуется подумать, стоит ли такую елку покупать. Вероятно, ее срубили нелегально. Ранее Українські Новини рассказали идеи офисного декора новогодней елки, а также о том, как сделать ель из шишек и других подручных средств