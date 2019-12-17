В Украине развернулась торговля на елочных базарах: какое дерево выбрать

В Украине наступает сезон мандарин, ярких огней, гирлянд и уютных вечеров. Неотъемлемым атрибутом Нового года и Рождества является елка, которую также необходимо правильно выбрать. О разновидностях и ценах новогодних елок, а также о том, как правильно и легально выбрать елку рассказали в "Украинской правде".

Государственные лесхозы заготавливают новогодние елки на специальных плантациях или во время рубок формирования и оздоровления лесов. По сообщению Гослесагентства, такие методы минимизируют вред для окружающей среды.

Чтобы не сильно навредить лесам, Гослесагентства на площади около 5 тыс. гектаров имеет плантации новогодних елок. Там растут 15 млн хвойных деревьев разных пород и возрастов.

В новогодний сезон обычно выращивают следующие деревья:

сосна обыкновенная

сосна Палласа (крымская)

ель европейская (ель)

пихта белая (пихта).

Ежегодно в декабре проводят рубки в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно отсортировать около миллиона новогодних елок. В этом году лесгосагенства планируют продать 500 тыс. новогодних елок.

Выращенные деревья, запланированные для продажи, заготавливают под заказ покупателей.

Цена на срубленную елку

Цены остаются в среднем на уровне прошлого года, уверяет Гослесагентства. Средняя цена при покупке елок в государственных лесхозах - 60-70 грн за погонный метр.

Где купить елку легально

Для этого можно зайти на сайты областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов, где указан перечень мест продажи елок и указаны цены. Елки можно покупать прямо в государственных лесхозах. Согласно информации Гослесагентства, это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Лесхозы будут продавать елки поштучно торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов.

На какие маркировки смотреть

Новогодние елки будут маркировать самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками.

Фото: Лесгосагентство

Они разрываются при попытке снятия, поэтому повторно этикетки использовать не смогут. Эти маркировки имеют индивидуальный номер и штрих-код, он в системе электронного учета древесины.

Туда вносят данные о поставщике, его подчиненности и формы собственности. Чтобы проверить происхождение елки, введите номер, прикрепленный к елке, на этом сайте. Или скачайте приложение с Play Market. Туда надо вводить только номер, без серии. Если номера в базе нет, рекомендуется подумать, стоит ли такую елку покупать. Вероятно, ее срубили нелегально.

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