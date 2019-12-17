В Украину идут морозы до -25 и зимние штормы: синоптики предупредили об аномальной погоде в январе

В то время, как погода осенью и в декабре удивила украинцев аномальным теплом, в январе синоптики все же прогнозируют приход настоящей зимы. Согласно предварительным даным, в Украине ударят морозы до -25 градусов. Причем начнутся они практически сразу после Нового года-2020.

Согласно данным Метеопрога, в январе ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря. Поэтому погода приготовила украинцам теплые периоды и больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы. Поэтому январь может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Вероятно, будет определенное преимущество теплых дней. Ожидается, что теплые воздушные массы будут поступать из южной Европы, а также из Атлантического океана.

Атлантика может быть очень активной в январе, поэтому возможна миграция циклонов с запада на восток. Области низкого стояния барометра принесут значительную облачность и осадки мокрого снега с дождем. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Прогноз погоды на 2 неделе от Метеопрога.

Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

В январе и феврале будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.

Тем временем, согласно обновленным данным погодного ресурса Gismeteo, после Нового года в Украину придут морозы. Согласно предварительным данным, на Рождество они достигнут -23. А на Старый Новый год - и вовсе похолодает до -25.

Прогноз погоды на январь от Gismeteo.

Примечетельно, что другой ресурс погоды - Метео.ua предварительно показывает совсем другую картину на начало января-2020. Так синоптики ресурса прогнозируют морозы максимум до -5 градусов в начале года.

Прогноз погоды на январь от meteo.ua.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.