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17 декабря 2019, вторник, 14:28 240
Происшествия 2019-12-17T14:30:01+02:00
Українські Новини
Потестующих у Рады разогнали правоохранители

Потестующих у Рады разогнали правоохранители

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Столкновения у Рады, Силовой разгон, Разгон митинга

Правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

По состоянию на 13:50 правоохранители начали оттеснять участников акции с проезжей части улицы Грушевского.

Правоохранители выстроились в ряд вдоль проезжей части, после чего начали наступать на протестующих, которые в ответ стали бросать в силовиков бутылки и другие предметы.

Митингующие покинули проезжую часть улицы Грушевского и переместились на площадь Конституции, а через некоторое время силовики стали разгонять митингующих на площади.

Правоохранители задерживали некоторых участников акции протеста.

По состоянию на 14:00 проезжая часть освобождена от митингующих, но еще занята силовиками, а на площади Конституции до сих пор стоят отдельные группы протестующих.

Сцену на площади начали разбирать.

Ранее участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией.

Также припаркованные машины организаторов "Автоевросила" покидают улицу Грушевского.

Как сообщали Українські Новини, ранее двое полицейских пострадали в результате потасовки возле Рады.

Как сообщали Українські Новини, три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

Также ранее с утра сообщалось, что центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста.

В потасовке у Рады пострадали двое полицейских.

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