Три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию

Около 3 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестуют против принятия законопроекта №2178-10 о продаже земель сельскохозяйственного назначения и законопроекта №0931 о введении административной ответственности за дискриминацию.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новинин с места событий.

Активисты расположились на площади Конституции, где также установлена сцена с логотипом "Авто евро силы", а вдоль дороги по улице Грушевского от гостиницы "Киев" до здания Кабинета Министров перекрыто движение и припаркованы автомобили "Авто евро силы".

Митингующие также выступают за продление льготного периода растаможивания автомобилей на иностранной регистрации и отсрочку штрафов.

Однако большинство активистов протестуют против запуска рынка земли.

В митинге участвуют партия "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Всеукраинское объединение "Свобода", организация "Всеукраинский аграрный совет" и Аграрная партия, которые протестуют против открытия рынка земли.

Активисты держат в руках плакаты "Фермеры против дерибана земли","Нет – земельной мафии".

Кроме этого, часть активистов стоят с плакатами "Угроза свободе слова. Борьба с дискриминацией не должна никого дискриминировать", "Учреждения образования - не для пропаганды гендерной идеологии", "0931 уничтожает свободу вероисповедания", "Гендерная идеология калечит".

Митингующие выступают против принятия проекта закона №0931, которым предусмотрено за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации, то есть прямой или косвенной дискриминации, ущемления, подстрекательства к дискриминации, пособничества в дискриминации или виктимизации наложение штрафа на граждан в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 300 до 500 таких минимумов.

При этом в повестке дня Рады во вторник ни один из вышеуказанных законопроектов не присутствует.

Порядок возле здания парламента охраняют представители правоохранительных органов и полиции диалога.

Как сообщали Українськi Новини, фракция "Слуга народа" в Раде намерена уменьшить лимит продажи земли до 10-20 тыс. га в одни руки в законопроекте о запуске рынка земли.