В потасовке у Рады пострадали двое полицейских

2 полицейских пострадали в результате потасовки возле Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Киева, передают Українськi Новини.

Полицейские госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

"Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятия пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставлен один участник инцидента.

Как сообщали Українські Новини, три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

Также ранее с утра сообщалось, что центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста.