Прославившегося неонацизмом и антисемитизмом Марущинца вернули в МИД, выплатив  ему "неустойку" в 218 тысяч

Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру прославившегося на весь мир своими постами антисемитского и пронацистского характера экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Кроме того, скандально известному дипломату было выплачено сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что сегодня равняется 9 тысячам долларов США.

Об этом говорится в ответе МИДа на информационный запрос Українських Новин.

На пике скандала Украина получала по Марущинцу персональную возмущенную ноту от МИДа Германии, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко называл его "негодяем и ничтожеством", бывший тогда Министром Павел Климкин заявлял, что у таких людей "в МИДе нет шанса". Об его постах с возмущением писали СМИ Германии, Польши, Израиля, и, как вишенка на торте – он стал антигероем публикаций Reuters, Yahoo, Daily Mail и The New York Times, прославив таким образом Украину в ведущих мировых СМИ.

Тогда, в мае прошлого года, его оперативно вернули в Украину и уволили из дипломатического корпуса и со службы по результатам служебного расследования. Согласился с аргументами Дисциплинарной комиссии МИДа и Окружной административный суд Киева, в котором Марущинец оспаривал свое увольнение. Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего. И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности. То, что крайне возмутило немцев, поляков, британцев и американцев, нашему суду показалось незначительным эпизодом, "вырванным из контекста": чего уж там, привычное дело, житейское!

Как уже сообщали Українські Новини, МИД отказался отвечать на первый запрос, было ли выполнено судебное решение и каким образом, сославшись на персональные данные, о которых речь в запросе не шла. Только после повторного запроса Министерство таки предоставило ответ, копии выводов Дисциплинарной комиссии, на основании которых уволили Марущинца, а также копию судебного решения, восстановившего Марущинца в должности.

Уже из ответа стала понятна причина нежелания МИДа предоставлять ответы с первого раза. На самом деле, судебное решение не было выполнено полностью, "буква в букву". Так, суд прямо предписал восстановить Марущинца на конкретной должности консула в Гамбурге.

Но это было невозможным сразу по двум причинам. Во-первых, Украина к тому времени уже имела консула в Гамбурге, отзывать которого не было оснований. А вторая и главная причина – наличие персональной ноты по Марущинцу от германского МИДа. После фактического указания на "нежелательность его деятельности" в Германии отправлять туда "героя" даже под давлением суда – совсем уж откровенно самоубийственный для украинской дипломатии поступок.

Потому, Марущинцу дали должность первого секретаря отдела безопасности Департамента противодействия угрозам со стороны РФ в центральном офисе МИДа с окладом в 9600 грн. По сути, должность сопоставимая с той, с которой он в 2016 году откомандировывался консулом в Германию. До того, как стать консулом, Марущинец занимал пост советника Отдела государственного архива МИДа. Хотя, есть в назначении на "российское направление" и определенная доля иронии со стороны Министерства: мол "писал в соцсетях, как будешь побеждать Россию? Действуй!".

Узнали из Интернета

Когда скандал разгорелся, представитель Украины в ООН Ельченко удивился, как Марущинец вообще попал в Германию. "Квалификация - ноль - еще в 2004 году должен был быть освобожден, не пройдя аттестацию, но спрятался за Майдан - неужели в течение почти 14 лет никто этого не заметил и еще и отправили в Гамбург?", - написал он.

Между тем, как следует из выводов служебного расследования Дисциплинарной комиссии, Марущинец почти 10 лет (еще с 2010 года) "баловался" скандальными постами на двух своих аккаунтах в ФБ, а также в блогах и публикациях в различных группах. В дипломатической среде на это просто не обращали внимания. Более того – под многими постами красовались лайки украинских дипломатов из посольств в разных странах.

Переломным стал день 12 мая 2018 года, когда на его страницу обратил внимание популярный скандальный блогер Анатолий Шарий. Он просто прошелся по открытым и предназначенным "для друзей" постам дипломата, вывалив их содержимое на всеобщее обозрение в видео, которое посмотрели более 700 тыс человек.

63-летний Марушинец сразу "прославился" фото с тортом к своему 60-летию в виде автобиографической книги Гитлера Mein Kampf, постами против "ж@дов", перепостами чужих материалов, в которых оправдывается Холокост и события в Бабьем Яру, призывами отвоевать территории у Польши и Венгрии.

Марушинец с тортом к своему 60-летию

На своей странице в Facebook дипломат писал, что "быть фашистом почетно" и гордился, что его отец "был солдатом немецкого Вермахта". Только в 2013-2015 годах на странице Марушинца в ФБ можно было найти записи, "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Бабий Яр. Не ж@дов в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убили", "Ж@ды – говно", "Прходя мимо сионаниста - дай ему в морду с размаха штыком и прикладом!". А еще он просил Бога "дать по шапке ляхам, цыганам, мадярам", чтобы "не мяукали за период 1919-1938".

Мечтал Марущинец о новой империи – Арияне, и даже придумывал ей флаги. А также угрожал "вернуть нашу землю" от поляков и венгров.

Сам Марущинец оперативно закрыл свои посты. Мог и "пройти между капелек". В конце-концов, вряд ли Шарий является авторитетом для украинского МИДа и его подразделений.

Если бы не резонанс. Уже 13-14 мая фото постов дипломата разошлись по мировым СМИ. Оперативно отреагировал и МИД Германии. "Мы с озабоченностью смотрим на антисемитские заявления украинского консула, и такие заявления абсолютно неприемлемы, и мы четко передали это украинской стороне", - говорилось в официальном сообщении на странице германского МИДа уже 14 мая.

В такой ситуации нельзя было не реагировать. Уже 13 мая Генеральное консульство Украины в Гамбурге обращается в МИД с просьбой провести расследование. А 24 мая появляется Приказ МИДа №215, которым было начато дисциплинарное расследование в отношении консула.

Итак, что же "накопали" в ходе расследования в МИДе? Во-первых, все ксенофобские, антисемитские посты и публикации Марущинца, разжигающие межнациональную рознь подтвердились. В том числе – отрицание Холокоста, за что гражданин Германии уже мог бы оказаться за решеткой. Но на украинских дипломатов эта норма не распространяется.

Да и сам Марущинец не отрицал, что действительно писал все эти посты. Хотя и возмущался на собеседованиях с Дисциплинарной комиссией вторжением в его личную жизнь.

В принципе, задекларированные Марущинцом призывы и заявления подпадают под действие и украинского законодательства. Которое предусматривает вполне реальные наказания за разжигание межнациональной розни, или, например, прославление нацизма. Но, в МИДе решили с этим не заморачиваться. Пошли по пути наименьшего сопротивления, предложив уволить дипломата за нарушение присяги госслужащего. Ярким признаком чего не безосновательно может считаться подрыв международного авторитета Украины и украинской дипломатии.

Два разных суда

Сам Марущинец, естественно, не согласился со своим увольнением и оспорил его в суде. Сам суд длился год – его решение было вынесено 3 мая 2019 года. С этим решением можно ознакомиться в Едином судебном реестре.

Марущинец и его адвокаты выбрали оригинальный способ защиты, найдя сразу полтора десятка аргументов, почему решение об увольнении незаконно. Однако они оказались слабыми и противоречащими друг другу, а потому легко "развалились" в ходе судебного процесса.

Так, в какой-то момент защита Марущинца стала утверждать недоказанность того, что скандальные посты принадлежат именно Марущинцу. Но суд легко вспомнил, что сам Марущинец неоднократно подтверждал их аутентичность. Так же провалились утверждения, что в ходе работы Дисциплинарной комиссии не была принята во внимание позиция самого скандального консула.

Утверждения о невозможности наказания за старые посты разбились о тот факт, что эти посты оставались актуальными на время расследования.

Самым оригинальным было утверждение защиты, что консул не мог быть уволен из МИДа без согласия профсоюза. Как выяснилось в суде, согласие было брать не у кого, так ка членом профсоюза Марущинец не являлся.

Результат оказался для Марущинца неутешительным – суд полностью отказал во всех его исковых требованиях.

Иной была ситуация в апелляционном суде. Здесь Марущинец уже пытался доказать лишь один аргумент – Дисциплинарная комиссия не соблюла все формальности и не исследовала его посты в комплексе, а лишь смотрела отрывочные моменты, которые не дают полной картины. А сами осуждаемые посты носят невинный характер и являются лишь репостом чужих публикаций. Как заявлял в суде его адвокат: "Комиссия пошла на поводу у Шария, полностью повторив его выводы". И произошло невероятное – суд полностью согласился с такой позицией. Полное решение суда можно прочесть в конце публикации. "Коллегия судей считает, что выводы дисциплинарной комиссии сделаны исключительно по результатам анализа указанного видеоролика (Шария – ред.) и содержит выводы аналогичные изложенным автором видеоподборки. В то же время, из предоставленных доказательств видно, что дисциплинарной комиссией не осуществлялся анализ непосредственно страницы истца в сети Фейсбук, хотя доступ к ней истцом предлагался", - говорится в судебном решении.

Но как же быть с постами, которые трудно истолковать иначе, чем неприкрытый антисемитизм и пропаганда нацизма? Да и перепостами их назвать трудно, поскольку там четко изложена позиция автора? И тут у судей находится ответ: "Сам факт использования в высказываниях таких слов, как "фашисты", "антифашисты", "жиды" и проч не может быть непререкаемым доказательством распространения истцом информации, которая содержит признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной вражды, шовинизма и др", - говорится в судебном решении.

В принципе, с судом можно согласиться лишь в одном – отсуствие строгого анализа всего комплекса написанного действительно может и должно быть истолковано в пользу автора. А апелляционный суд не обязан проводить такой анализ, потому он этого и не делал. Вот только, как иначе можно истолковать содержание приведенных постов? Частью какого "вселенского замысла" они являются? Может для судей Шестого апелляционного административного суда призывы "бить жидов" "мадьяр" и тому подобное действительно являются будничным явлением, но в мире принята другая практика.

Мировая практика в решении тоже была. Когда судьи пытались показать не возможность призвать к ответу за репост чужих мнений, они использовали практику ЕСПЧ в трактовке статьи 10 Конвенции о правах человека. "Сообщение новостей, основанное на интервью либо отображении высказываний других лиц, отредактированных либо нет, являются одним из важнейших способов, с помощью которых пресса может играть свою важную роль "сторожевого пса общества". В таких делах нужно различать ситуации, когда такие высказывания принадлежали журналисту, и когда они были цитатой… Свобода прессы дает общесту одну из лучших возможностей узнать об идеях и позициях политических лидеров", - уитирует суд решения ЕСПЧ. Действительно, статья 10 Конвенции не ограничивается только прессой или журналистами и распространяется на всех. Но так явно делать из госслужащего "журналиста цитирующего" - это уже явный перебор.

Прямо во время суда Марущинец успел "засветиться" зигующим на одном из публичных мероприятий. Наверное, в это время он тоже кого-то цитировал. И, естественно, этот единичный публичный жест ну никак нельзя рассматривать как проявление неонацизма.

Что дальше?

Что ж, в итоге попавшийся на неблаговидных деяниях дипломат оказался не только не наказан, но и полностью оправдан с компенсацией "издержек" от государства. Того самого, о котором все чаще на западе в публикациях СМИ высказываются как о рассаднике таких явлений, как антисемитизм и ксенофобия. Действительно, удачный кейс в эту же копилку.

Остается вопрос, а что мешало сразу же, еще в начальной стадии скандала просто привлечь дипломата к ответственности по украинскому законодательству?

Сейчас, уже после восстановления Марущинца, нардеп Бужанский заявил о намерении таки привлечь его к ответу. Марущинец выиграл суд у МИДа по поводу своего увольнения. И еще имеет наглость этим бахвалиться. И знаете, что я вам скажу? Он совершенно прав. Не нужно было его увольнять. Нужно было посадить его за пропаганду нацизма. Кстати, еще не поздно. Это такой вопрос, в котором никогда не поздно", - написал он.

Думают так же в украинском МИДе? Вопрос, который пока остается без ответа.

Решение Комиссии: