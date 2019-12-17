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17 декабря 2019, вторник, 10:31 182 Документ
Политика 2019-12-17T11:15:01+02:00
Українські Новини
Скандальный консул Марущинец признался комиссии МИДа в подлинности своих антисемитских постов, отрицающих холо

Скандальный консул Марущинец признался комиссии МИДа в подлинности своих антисемитских постов, отрицающих холокост

Татьяна Зотова
Неонацизм, Ксенофобия, Василий Марущинец, Холокост

Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру прославившегося на весь мир своими постами антисемитского и пронацистского характера экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Кроме того, скандально известному дипломату было выплачено сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что сегодня равняется 9 тысячам долларов США. Об этом говорится в публикации "Українських Новин" "Прославившегося неонацизмом и антисемитизмом Марущинца вернули в МИД, выплатив  ему "неустойку" в 218 тысяч".

Напомним, что более чем тенденциозные материалы авторства Марущинца получили большой резонанс в популярных международных СМИ.

Оперативно отреагировал и МИД Германии.

"Мы с озабоченностью смотрим на антисемитские заявления украинского консула, и такие заявления абсолютно неприемлемы, и мы четко передали это украинской стороне", - говорилось в официальном сообщении на странице германского МИДа.

В такой ситуации отечественному внешнеполитическому ведомству нельзя было не реагировать. И Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в МИД с просьбой провести расследование. А 24 мая 2018 года появился Приказ МИДа №215, которым было начато дисциплинарное расследование в отношении консула.

Итак, что же "накопали" в ходе расследования в МИДе? Во-первых, все ксенофобские, антисемитские посты и публикации Марущинца, разжигающие межнациональную рознь подтвердились. В том числе – отрицание Холокоста, за что гражданин Германии уже мог бы оказаться за решеткой. Но на украинских дипломатов эта норма не распространяется.

Да и сам Марущинец не отрицал, что действительно писал все эти посты. Хотя и возмущался на собеседованиях с Дисциплинарной комиссией вторжением в его личную жизнь.

В принципе, задекларированные Марущинцом призывы и заявления подпадают под действие и украинского законодательства. Которое предусматривает вполне реальные наказания за разжигание межнациональной розни, или, например, прославление нацизма. Но, в МИДе решили с этим не заморачиваться. Пошли по пути наименьшего сопротивления, предложив уволить дипломата за нарушение присяги госслужащего. Ярким признаком чего не безосновательно может считаться подрыв международного авторитета Украины и украинской дипломатии.

Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего. И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности. То, что крайне возмутило немцев, поляков, британцев и американцев, нашему суду показалось незначительным эпизодом, "вырванным из контекста": чего уж там, привычное дело, житейское!

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