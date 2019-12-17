НБУ слишком много тратит на внешние юруслуги, имея более 80 собственных юристов, - Счетная палата

Национальный банк имея более 80 собственных юристов потратил на внешние юридические услуги 250 млн гривен в 2018 году.

Об этом Українським Новинам сообщили в Счетной палате.

В ведомстве отметили, что в структуре НБУ создан юридический департамент численностью более 80 человек.

Вместе с тем расходы НБУ на юридические и консультационные услуги, которые предоставлялись юридическими компаниями на основании заключенных договоров для реализации отдельной стратегии, в 2018 году составили более 250 млн гривен (74,7% по статье "Прочие неоперационные расходы").

В то же время отсутствие в актах приемки-передачи услуг обязательных реквизитов, определенных статьей 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", а именно содержания и объема хозяйственной операции, является невозможным осуществление Счетной палатой детального анализа в части раскрытия содержания предоставляемых услуг и, соответственно, подтверждение расходов по одному из договоров.

Кроме того, анализ проведенной НБУ процедуры закупки юридических и консультационных услуг, по результатам которого заключен договор с исполнителем, указывает на признаки несоблюдения требований положения, регулирующего планирование, организацию и осуществление Национальным банком закупок услуг, а именно по добросовестной конкуренции и дискриминации потенциальных поставщиков услуг, поскольку из шести потенциальных поставщиков, избранных НБУ, договор заключен с юридической фирмой, которая, по информации, предоставленной НБУ, все время была вовлечена в реализации отдельной стратегии в качестве субподрядчика.

При таких обстоятельствах есть существенный риск расточительного использования средств по этому договору.

Как сообщали Українські Новини, незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Национального банка привели к расточительному использованию 16,5 млн гривен.

Также ранее Счетная палата заявила, что НБУ некачественно спланировал показатели сметы админрасходов на 2018.