Драка в Раде и "девятровичезация" Института нацпамяти

Институт национальной памяти проведет "девятровичезацию" – кардинально поменяет политику. Если при Вятровиче он прославлял героев УПА, УНР и других галичан, то сейчас сосредоточится на общенациональных лидерах, таких как Малевич или Лобановский. Такой разворот связан со сменой руководителя. Место Вятровича занял эксперт Антон Дробович, который ранее работал в мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". Если Вятрович прославлял даже тех, кто сотрудничал с нацистами, то Дробович сменит эту повестку.



Свободовцы сегодня побили "Слугу народа" Андрея Боганца. Вот видео. Это произошло на заседании комитета, который рассматривал открытие рынка земли. Свободовцы, конечно, против того, чтобы люди могли свободно продавать свои паи, поэтому в ход пошли кулаки. Забавно, что побитый раньше дружил со Свободой – в 2015 году он скрывался от правосудия в их батальоне "Сич" в зоне АТО. Это ему не помогло, его нашли и осудили на два года условно, за то что он проломил прохожему череп и сломал челюсть. Теперь прокуратура будет расследовать как он сам пострадал от кулаков своих побратимов.



Языковой омбудсмен Монахова заявила, что начнет свои репрессии против языка с детских кружков. Будет штрафовать тех, кто ведет их на русском. Бужанский назвал ее намерения адским позорным бредом. А у Бойко потребовали ее уволить и отменить скандальный закон, который недавно раскритиковала Венецианская комиссия.

За что еще можно получить штраф кроме русского языка – читайте здесь.



Милованов, который недавно жаловался на то, что зарплаты министра хватает только на такси, решил установить себе премию в 1500%. Если ее утвердит Кабмин, он будет получать ежемесячно около 10 тыс. долларов. Это в 15 раз больше зарплаты Зеленского.



Курс гривны установил новый рекорд, укрепившись до 23,5 гривны за доллар. Правда, это продлится недолго. Михаил Кухар, известный экономист, которому можно доверять, прогнозирует в следующем году обвал курса до 27-30 гривен за доллар из-за оттока капитала и будущего осеннего мирового кризиса. Ранее Кухар спрогнозировал рост ВВП Украины более точно, чем это делает МВФ и Кабмин.



В то время, как в Европе бушуют снежные циклоны с проливными дождями, над Украиной установился антициклон, который дарит нам аномально теплую декабрьскую погоду.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.