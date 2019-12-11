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11 декабря 2019, среда, 16:45 603
Политика 2019-12-11T17:09:14+02:00
Українські Новини
Малевич и Лобановский – институт нацпамяти будет прославлять новых героев, которые объединяют людей

Малевич и Лобановский – институт нацпамяти будет прославлять новых героев, которые объединяют людей

Елизавета Кесельман
Институт национальной памяти, Антон Дробович, Верховна Рада
Институт национальной памяти.Фото: ru.wikipedia.
Институт национальной памяти.Фото: ru.wikipedia.

Институт национальной памяти, председателем которого 4 декабря назначен эксперт в сфере образования и культуры Антон Дробович, намерен сфокусировать свою деятельность на объединяющих людей личностях и вести диалог с другими государствами. Об этом на комитете Верховной  заявил Дробович, передают Українські Новини.

"Институт национальной памяти, собственно, продолжит поиск героических личностей, но с акцентом на таких личностях, которые будут объединять украинское общество, которые помогут нам наконец-то прийти к согласию по таким личностям", - сказал он.

Дробович привел в пример художника Казимира Малевича и футболиста и тренера Валерия Лобановского.

Директор института упомянул такие задачи, как освещение Голодомора, Холокоста, аварии атомного реактора в Чернобыле и борьбу с мифами касательно разных исторических событий.

"Большое внимание будет уделяться дальнейшей работе по нахождению общего языка с нашими соседями, с которыми мы не находили общего языка", - отметил чиновник.

Ведомство намерено продолжить декоммунизацию и проводить ее в диалоге с органами власти и местного самоуправления.

Как сообщали Українські Новини,за 2018 год Антон Дробович задекларировал 450 тыс. гривен доходов и 500 тыс. гривен наличными. 

Также экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что назначение Антона Дробовича главой УИНП является абсолютно ошибочным решением.

Больше новостей о: Институт национальной памяти Антон Дробович Верховна Рада

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