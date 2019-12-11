Малевич и Лобановский – институт нацпамяти будет прославлять новых героев, которые объединяют людей

Институт национальной памяти, председателем которого 4 декабря назначен эксперт в сфере образования и культуры Антон Дробович, намерен сфокусировать свою деятельность на объединяющих людей личностях и вести диалог с другими государствами. Об этом на комитете Верховной заявил Дробович, передают Українські Новини.

"Институт национальной памяти, собственно, продолжит поиск героических личностей, но с акцентом на таких личностях, которые будут объединять украинское общество, которые помогут нам наконец-то прийти к согласию по таким личностям", - сказал он.

Дробович привел в пример художника Казимира Малевича и футболиста и тренера Валерия Лобановского.

Директор института упомянул такие задачи, как освещение Голодомора, Холокоста, аварии атомного реактора в Чернобыле и борьбу с мифами касательно разных исторических событий.

"Большое внимание будет уделяться дальнейшей работе по нахождению общего языка с нашими соседями, с которыми мы не находили общего языка", - отметил чиновник.

Ведомство намерено продолжить декоммунизацию и проводить ее в диалоге с органами власти и местного самоуправления.

Как сообщали Українські Новини,за 2018 год Антон Дробович задекларировал 450 тыс. гривен доходов и 500 тыс. гривен наличными.

Также экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что назначение Антона Дробовича главой УИНП является абсолютно ошибочным решением.