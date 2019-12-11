Розенко возмутился зарплатой Милованова в 270 тысяч гривен

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, ранее сознававшийся в том, что во время написания докторской диссертации употреблял канабис, попал в новый скандал. Бывший вице-премьер Украины Павел Розенко с возмущением прокомментировал возможность получения им заработной платы за ноябрь в размере 271 тысяч грн. Об этом Розенко написал на своей странице в Facebook. «Ну вот и наступил он: конец… Эпохи бедности… Для отдельно взятого «слуги народа», — пишет бывший топ-чиновник. При этом Розенко приводит фотокопии документов, которые появились на кануне в Сети. В них исполняющий обязанности госсекретаря Минэкономики Александр Черных просит Кабмин утвердить начисление министру Тимофею Милованову в ноябре премию за три прошедших месяца совокупно в размере 1630% или 236 тыс. грн. Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн. В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь — 587,5%. При этом размер вознаграждения должен быть утвержден правительством. Как сообщали Українські Новини, ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на таксию. Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов поддерживает запрет на поддержку государством бизнеса и заявил, что он одобряет отмену трудовых книжек и устаревших советских норм в Украине.