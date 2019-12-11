Штрафы за русский язык: что предусматривает языковой закон в Украине

По вступившему в силу закону 16 июля 2019 года "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 10 декабря зарегистрировали законопроект о его отмене согласно рекомендациям "Венецианской комиссии".

Языковой закон предполагает, что украинский язык является обязательным во всех сферах публичной жизни.

Кто будет говорить на украинском

Все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины. Среди должностных лиц на украинском свободно должны разговаривать все представители государства, судьи и адвокаты, преподаватели и медработники.

Где будут говорить на украинском

В публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. В театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов. На телевидении, в интернете и печатных СМИ. Везде. Предполагается, что государство гарантирует право на получение образования на государственном языке.

СМИ и сайты могут издаваться на нескольких языках. Но в первую очередь – на государственном языке.

Что делать нацменшинствам и тем, кто не знает украинского

Лицам, относящимся к коренным народам, нацменьшинствам, иностранцам и лицам без гражданства создают надлежащие условия для изучения государственного языка.

Как будут контролировать соблюдение норм документа

Предлагается штрафовать чиновников, депутатов, других должностных лиц, если они не пользуются на работе государственным языком.

Как в Европе относятся к законопроекту

Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") рекомендовала Украине пересмотреть закон о языке. По их мнению, украинская власть не добилась баланса в языковой политике для избежания нарастания напряженности в межэтнических отношениях, так как закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя должен был быть разработан одновременно с законом о государственном языке.

Орган рекомендует продлить переходный период для имплементации наиболее спорных положений до 2023 года как для языков ЕС, так и для других языков в Украине, а также:

- рассмотреть возможность отмены механизма подачи жалоб и санкций, или же строго ограничить его публичной сферой;

- отменить ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах;

- предусмотреть исключеня для использования других языков, кроме украинского, в чрезвычайных ситуациях;

- пересмотреть требования об отмене одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства на украинском языке в один и тот же день;

- пересмотреть положение о всех географических названиях и топонимах, которые должны быть написаны исключительно на украинском языке.

Как сообщали Українські Новини, украинский языковой закон критикуют не только Россия, но и ряд других стран. В частности Венгрия заявила, что будет блокировать членство Украины в НАТО до "решения проблемы венгерского меньшинства" Закарпатья.