ВВП Украины в этом году превысит $150 млрд, - прогноз

МВФ опубликовал новый World Economic Outlook (October 2019) [1], где обновил свою оценку прироста долларового эквивалента ВВП Украины в 2018 и 2019 г – до $130,9 и $150,4 млрд. (+15,2% прироста). Об этом на своей странице в Facebook сообщает экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Также он сообщает, что ровно год назад – (WEO, October 2018) рост ВВП Украины оценивался МВФ лишь до $126,4 млрд в 2018-ом и $133 (5,2% прироста) млрд в 2019-ом году. И по предварительным итогам 2019-го года, можно констатировать, что МВФ недооценил 2/3 прироста долларового эквивалента ВВП Украины в текущем году (5,2% прогнозируемых год назад при 15,2% опубликованных сегодня).

Также экономист сообщил, что Ukraine Economic Outlook тоже недооценил рост ВВП в 2019-ом году, базирующийся преимущественно на притоке нерезидентов в ОВГЗ и резких скачках цен на металлы. В начале декабря прошлого года – на Экономическом лектории прогноз Ukraine Economic Outlook составлял $147 млрд (+12,6% против +15,2% фактических).

Напомним, что ВВП Украины в 2013 году был $183 млрд - спустя 6 лет Украина все еще не догнала уровень экономики до Революции Достоинства в 2014 году.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

При этом Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.

А Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.