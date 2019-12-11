"Свободовцы" побили "слугу народа": в Раде произошла драка из-за рынка земли

Постасовка с участием депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца произошла во время заседания комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

Об этом свидетельствует видеозапись, размещенная в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно размещенному видео, приглашенные на заседание лица устроили потасовку у входа в зал, где проходило заседание комитета.

На видео видно, как они пытались побить Богданца.

Согласно повестке дня, аграрный комитет в среду рассматривает законопроект №2178-10 об отмене моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничении их покупки иностранцами до 2024 перед 2-м чтением.

Как сообщает РБК-Украина, в драке участвовали нардепы 7 созыва от фракции Свобода Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

По словам нардепа Ирины Верещук, активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

"Здесь присутствовали активисты и присутствовали представители ассоциаций фермерских хозяйств, Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на завтра. Это не понравилось активистам и они таким невербальным способом давили и пытались довести мнение Тимошенко до господина Сольского", - сказала Верещук.

"Активисты подошли к руководителю комитета и пытались где-то дожать свою позицию. Председатель комитета же не может применять физическую силу", - рассказала нардеп.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова, после чего "Слуга народа" решила направить Геруса на тренинг по дзюдо.

Тем временем, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении, а в декабре в повестке дня Рады - рассмотреть этот документ во втором чтении.