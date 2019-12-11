Прокуратура открыла дело по факту нападения на депутата Богданца

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца (фракция "Слуга народа") на заседании аграрного комитета парламента. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. "Внесены данные в Единый реестр досудебных расследований", - сообщила Максимец. По ее словам, дело открыто по части 2 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса. Расследование поручено Печерскому райотделу полиции. Выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливаются причастные к правонарушению. Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" просит правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики. В среду потасовка с участием Богданца произошла на заседании аграрного комитета. Ранее стало известно, что Богданец проломил человеку череп, сломал челюсть и скулу. После этого Богданец уехал служить в АТО.