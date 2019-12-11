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11 декабря 2019, среда, 15:19 357
Верховная Рада и партии 2019-12-11T16:00:22+02:00
Українські Новини
Прокуратура открыла дело по факту нападения на депутата Богданца

Прокуратура открыла дело по факту нападения на депутата Богданца

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Прокуратура, Потасовка, Драка в Раде, Расследование, Андрей Богданец
Драка в Раде с Богданцом. Скриншот видео Якобчук Андрей/Facebook
Драка в Раде с Богданцом. Скриншот видео Якобчук Андрей/Facebook

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца (фракция "Слуга народа") на заседании аграрного комитета парламента.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Внесены данные в Единый реестр досудебных расследований", - сообщила Максимец.

По ее словам, дело открыто по части 2 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

Расследование поручено Печерскому райотделу полиции.

Выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливаются причастные к правонарушению.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" просит правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

В среду потасовка с участием Богданца произошла на заседании аграрного комитета.

Ранее стало известно, что Богданец проломил человеку череп, сломал челюсть и скулу. После этого Богданец уехал служить в АТО.

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