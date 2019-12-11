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11 декабря 2019, среда, 15:49 990
Силовые структуры 2019-12-11T15:57:06+02:00
Українські Новини
Побитый свободовцами депутат Богданец прятался в батальоне Свободы "Сич" от уголовного преследования в 2015 го

Побитый свободовцами депутат Богданец прятался в батальоне Свободы "Сич" от уголовного преследования в 2015 году

Ярина Вацяк
Депутат, ВО Свобода, Драка в Раде, АТО, Андрей Богданец
Андрей Богданец. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Андрей Богданец. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets

Депутат Верховной Рады Андрей Богданец (фракция "Слуга народа"), на которого сегодня, 11 декабря, напали депутаты от ВО "Свобода" 7 созыва, принимал участие в Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в составе взвода "Сич", который состоял из членов ВО "Свобода".

Отметим, батальон "Сич" - добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения, был создан в июне 2014 года в структуре Главного управления МВД Украины в городе Киеве из членов ВО "Свобода".  21 декабря 2015 батальон был реформирован в 4-ю роту "Сич" полка "Киев".

Богданец в АТО принимал участие в период с 13 марта 2015 года по 20 апреля 2015 года. Перед этим, за 4 месяца, Бригинец избил прохожего и имеет обвинительный приговор суда. Об этом депутат сам написал на своей странице в Facebook, отметив, что этот факт был известен во время предвыборной кампании и никак не повлиял на ход голосования.

В решении суда сообщалось, что пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, сотрясение головного мозга и ушиба мягких тканей левой половины лица. После чего был вынужден лечиться.

Как сообщали Українські Новини, партия "Слуга народа" просит правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

После чего прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на заседании аграрного комитета парламента на депутата Андрея Богданца.

 

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