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  • Если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020, - Ukraine Economic Outlook
11 декабря 2019, среда, 09:01 1488
Экономика 2019-12-11T11:00:03+02:00
Українські Новини
Если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020, - Ukraine Economi

Если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020, - Ukraine Economic Outlook

Тимофей Борзенко
Михаил Кухар, Мировой финансовый кризис, Гривня, Ukraine Economic Outlook, Девальвация гривни, Инфляция, Экономика

"Если НБУ смягчит свою монетарную политику, последствия мирового финансового кризиса "минимально" коснутся ее финансовой системы и не приведут к девальвации к гривни более чем к 30,0 гривен за доллар к концу 2020 года", - сообщил старший экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Михаил Кухар на IV Ежегодном оглашении прогнозов Ukraine Economic Outlook в Украинском Доме 10 декабря.

"Наш базовый прогноз развития экономики Украины предусматривает два сценария развития экономики Украины. Первый сценарий (при условии сохранения нынешней политики так называемого "инфляционного таргетирования") предусматривает сохранение нынешнего "тренда ревальвации" курса гривни. В этом случае до мая-июня курс гривни может достичь 22 грн. за доллар, а затем сработает "эффект сжатой пружины курса", - заявил Кухар, - "когда он все-равно под воздействием баланса спроса достигнет к осени 26,5 грн./ долл."

Но наиболее оптимальной для Нацбанка была бы политика плановой, контролируемой девальвации до 27 долларов за гривню, говорит Кухар, ссылаясь на прогноз Ukraine Economic Outlook.
"Ключевой фактор: Украина подойдет ожидающемуся мировому кризису осенью 2020 "более подготовленной" и ожидающийся отток капитала не вынудит НБУ к девальвации свыше 30,0 гривен за доллар, - считает Кухар. - "Однако в случае, если НБУ продолжит политику ревальвации до отметки 22 грн./долл., осенняя девальвация, спровоцированная мировым кризисом сможет достичь отметки 31,5-32,0 грн. /долл., что неизбежно вызовет "бегство вкладчиков" из украинских банков", - комментирует прогноз Ukraine Economic Outlook старший экономист группы.
"Если девальвация в результате осеннего кризиса составит 27-30 грн./долл. или 11% - это не вызовет bunking run (бегства вкладчиков из банков), однако, если гривне придется девальвировать с 22 до 30 грн./долл. или более чем на 33% - мы можем столкнуться с повторением ситуации 2014 года в банковской системе с масштабным оттоком вкладов, что превратит рецессию в полномасштабный финансово-банковский кризис в Украине, - подчеркнул экономист. - "Поэтому вопрос "смягчения" монетарной политики НБУ, это не только вопрос экономического роста в 2020 году, в первую очередь это вопрос стойкости украинской экономики и банковской системы перед грядущим мировым кризисом", - считает Михаил Кухар.

Согласно "базовому прогнозу", озвученному на IV Ежегодном оглашении прогнозов Ukraine Economic Outlook в Украинском Доме 10 декабря ВВП Украины в долларовом эквиваленте за 2019 год достигнет отметки в 157 млрд. долл. и его рост за год составит 19%.
Рост реального ВВП за 2019 год составит 3,72%.
В 2020 году при отказе от жесткой монетарной политики долларовый ВВП Украины вырастет до значения в 177-179 млрд. долл. ВВП. Если рост не будет "скорректирован" осенним мировым финансовым кризисом.
Ukraine Economic Outlook недооценил рост ВВП в 2019-ом году, базирующийся преимущественно на притоке нерезидентов в ОВГЗ и резких скачках цен на металлы. В начале декабря прошлого года - на Экономическом лектории прогноз Ukraine Economic Outlook составлял $147 млрд (+12,6% против +15,2% фактических). В то же время, прогноз независимых экономистов оказался точнее прогноза МВФ, который оценивал значение ВВП Украины на конец 2019 года в $133 (5,2% прироста) млрд в 2019-ом году.

В то же время, Ukraine Economic Outlook спрогнозировал рост долларового ВВП на 2018 год в размере 130,5 млрд. долл. (факт - 131 млрд. долл.), а также дефлятор ВВП за прошлый год в размере 14,4% (факт - 14,5%).

В 2019 году Ukraine Economic Outlook была единственной, которая спрогнозировала снижение цен на электроэнергию после запуска рынка электроэнергии.
Напомним, что ранее Ukraine Economic Outlook прогнозировала, что переход от административно определяемых НКРЭКУ тарифов к рынку - может снизить стоимость электроэнергии для небытовых потребителей на 10-20%. 

25 октября глава правительственного комитета по энергетике Андрей Герус сообщил что с момента запуска биржевого рынка электроэнергии 1 июля цена на торгах с поставкой "завтра" снизилась в целом на 14%. До запуска рынка большинство экспертов и крупных покупателей прогнозировали рост цен в случае запуска биржевых торгов до 50%.

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