Доллар и евро установили очередной антирекорд: курс валют на среду

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 декабря на 5,47 коп. до 23,7765 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,11 коп. до 23,4648 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,06 коп. до 25,9129 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,85 коп. до 26,3719 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,4648 23,7765 25,9129 26,3719 3,33 3,85 Максимальный 23,6500 24,1500 26,1500 26,8000 3,65 5,00 Минимальный 23,0000 23,6500 25,0000 26,1500 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 декабря, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.