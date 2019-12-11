подписаться на рассылку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
ONLINE
Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"

11 декабря 2019, среда, 10:22 163
Финансы 2019-12-11T10:22:48+02:00
Українські Новини
Доллар и евро установили очередной антирекорд: курс валют на среду

Доллар и евро установили очередной антирекорд: курс валют на среду

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 декабря на 5,47 коп. до 23,7765 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,11 коп. до 23,4648 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,06 коп. до 25,9129 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,85 коп. до 26,3719 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,4648 23,7765 25,9129 26,3719 3,33 3,85
Максимальный 23,6500 24,1500 26,1500 26,8000 3,65 5,00
Минимальный 23,0000 23,6500 25,0000 26,1500 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 декабря, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Киевский завод превысил норму испарения ртути почти в 40 раз 10:51
В обменниках Киева курс покупки рубля упал 10:51
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Доллар и евро установили очередной антирекорд: курс валют на среду 10:22
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа 02:40
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ 15:28
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР: Трубу и его замов уволят 12:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok