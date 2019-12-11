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11 декабря 2019, среда, 15:38 59
Верховная Рада и партии 2019-12-11T16:00:02+02:00
Українські Новини
Нардеп Бужанский назвал "адским позорным бредом" желание языкового омбудсмена штрафовать детские кружки за рус

Нардеп Бужанский назвал "адским позорным бредом" желание языкового омбудсмена штрафовать детские кружки за русский язык

Яков Сташинский
Максим Бужанский, Слуга народа, Татьяна Монахова, Языковой омбудсмен, Языковая госполитика, Штрафы, Дискриминация
Максим Бужанский. Фото: Українські Новини
Максим Бужанский. Фото: Українські Новини

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") назвал намерения Правительственного уполномоченного по защите государственного языка Татьяны Монаховой штрафовать за несоблюдение положений закона о тотальной украинизации даже детские кружки "адским позорным бредом".

Об этом народный депутат заявил на своем Telegram-канале.

"Вот эта история, о которой вчера рассказала мовный омбудсмен, насчет предстоящего штрафования детских кружков за русский язык, она не доработана. Понимаете, а вдруг маленькие мерзавцы будут тайно общаться между собой, как их проконтролировать?

Вижу только один выход, создать спецшколу детей-мовных выкрывачив. Вот как выкрывачи коррупции, только пусть по кружкам работают. Воспитываем, внедряем в кружок, сидит, лепит глэчик, прислушивается. Подошел к окну, махнул флажком, все, можно брать, приехали на штраф в 11 тысяч гривен.

Скажите, вам это читать не дико? Вот этот адский позорный бред, это европейское государство 21 века? Это то, в конце концов, что мы обещали избирателям? Я не могу поверить в то, что это все происходит на наших глазах", - написал парламентарий.

Уточним, 27 ноября Кабинет Министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. А в народе за Монаховой уже закрепилось прозвище - "шпрехенфюрер".

Как сообщали Українські Новини, 10 декабря языковой омбудсмен Монахова заявила, что за несоблюдение положений закона о тотальной украинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков. Также Монахова сообщила, что штрафы за нарушение закона о языках будут составлять от 20 до 700 необлагаемых минимумов.

Ранее омбудсмена госязыка Монахову обвинили в попытках сокрытия домогательств преподователя к студентке.

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