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29 ноября 2019, пятница, 18:02 4837
Судебная власть 2019-11-29T19:00:43+02:00
Українські Новини
Депутат от "Слуги народа" Богданец после того, как проломил прохожему череп и сломал челюсть, сбежал в АТО, -

Депутат от "Слуги народа" Богданец после того, как проломил прохожему череп и сломал челюсть, сбежал в АТО, - приговор

Андрей Богданец, АТО, Избиение, Слуга народа
Андрей Богданец. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Андрей Богданец. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец, после того как в ноябре 2014 года нанес серьезные травмы прохожему, уехал служить в АТО.

Об этом говорится в тексте приговора Тернопольского горрайонного суда от 17 августа 2015 года, передают Українські Новини.

Согласно приговору, преступление Богданец совершил 18 ноября 2014 года, однако в АТО он принимал участие в составе взвода "Сич" в период с 13 марта 2015 года по 20 апреля 2015 года, то есть через 4 месяца после избиения прохожего.

Скриншот: приговор судаСкриншот: приговор суда

При этом, Богданец пробыл в АТО 38 дней.

Участие Богданца в АТО суд учел при вынесении ему наказания в виде 2 лет ограничения свободы условно.

Как сообщали Українські Новини, Тернопольский горрайонный суд 17 августа 2015 года взыскал с депутата Верховной Рады Андрея Богданца ("Слуга народа") 10 тыс. гривен за лечение и причиненный моральный ущерб прохожему, которого избил депутат в ноябре 2014 года.

Ранее депутат Верховной Рады Андрей Богданец от фракции "Слуга народа" признался, что имеет обвинительный приговор суда, отметив, что этот факт был известен во время предвыборной кампании и никак не повлиял на ход голосования.

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