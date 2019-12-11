Детские кружки омбудсмен Монахова собирается штрафовать за русский язык

Языковой омбудсмен Татьяна Монахова, вчера, 10 декабря, на своей пресс-конференции заявила, что за несоблюдение положений закона о тотальной ураинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков. Об этом сообщает "Страна".

Так, у Монаховой спросили, что делать с детскими кружками в Киеве, которые в большинстве своем ведутся на русском языке. По мнению омбудсмена, все кружки будут обязаны переходить на украинский язык.

"По умолчанию должен быть украинский язык. Это значит, что на первый раз им разъясняют закон, а на второй происходит штраф. Все это есть в законе", - уточнила она.

Как сообщали Українські Новини, в ходе пресс-конференции Монахова рассказала, что штрафы за нарушение закона о языках будут составлять от 20 до 700 необлагаемых минимумов.

Ранее омбудсмена украинского языка Монахову обвинили в прикрытии домогательств к студентке.