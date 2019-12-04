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04 декабря 2019, среда, 14:00 247
Кабмин 2019-12-04T14:04:18+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти

Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти

Институт национальной памяти, Антон Дробович, Кабмин
Антон Дробович. Фото: Фейсбук/Антон Дробович
Антон Дробович. Фото: Фейсбук/Антон Дробович

Кабинет Министров назначил председателем Украинского иститута национальной памяти эксперта в сфере образования и культуры Антона Дробовича.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Кабмин назначил Дробовича Антона председателем Украинского института национальной памяти", - написал депутат.

Дробович - кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Также работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

Как сообщали Українськi Новини, претендент на место Вятровича "наехал" на Зеленского.

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