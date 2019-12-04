Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти

Кабинет Министров назначил председателем Украинского иститута национальной памяти эксперта в сфере образования и культуры Антона Дробовича. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини. "Кабмин назначил Дробовича Антона председателем Украинского института национальной памяти", - написал депутат. Дробович - кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Также работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Как сообщали Українськi Новини, претендент на место Вятровича "наехал" на Зеленского.