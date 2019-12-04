Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти

Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00

Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02

"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44

Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15