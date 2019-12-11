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11 декабря 2019, среда, 14:38 375
Верховная Рада и партии 2019-12-11T14:38:09+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" требует уволить Монахову и отменить "языковой закон", который раскритиковала Венецианская ко

"Платформа Бойко" требует уволить Монахову и отменить "языковой закон", который раскритиковала Венецианская комиссия

Сергей Паламаренко
Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Татьяна Монахова, Языковая госполитика, Ксенофобия, Дискриминация
Татьяна Монахова. Фото: Facebook
Татьяна Монахова. Фото: Facebook

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала уволить Татьяну Монахову с должности Правительственного уполномоченного по защите государственного языка за абсолютную профессиональную непригодность и отменить "языковой закон", который раскритиковала Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия).

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В Зе-команде появился свой "вятрович". Вступив в должность Правительственного уполномоченного по защите государственного языка, Татьяна Монахова сразу продемонстрировала одержимость идеями этнической однородности при полном пренебрежении правами человека и нормами Конституции Украины. Эта строительница гомогенного украинства, совершенно не смущаясь, заявила о своем намерении использовать "кнут" в отношении украинских граждан. Новоиспеченная уполномоченная поставила безусловные конституционные права на получение медицинской помощи и образования в зависимость от знания государственного языка", - сказано в заявлении партии.

В ОПЗЖ заявили, что позиция Монаховой выглядит особенно вызывающей на фоне выводов Венецианской комиссии по поводу языкового законодательства Украины. После вынесенного вердикта можно было ожидать, что представители украинской власти приведут языковую политику Украины в соответствие с европейским нормами. В первую очередь прекратят дискриминацию русскоязычного населения и представителей других национальных общин. Но, наплевав на рекомендации европейского сообщества, Монахова взялась диктовать приоритеты языковой политики Украины.

Оппозиционеры подчеркнули, что на выборах граждане Украины дали исчерпывающую оценку политике ксенофобии, дискриминации и принуждения. Избиратели отказали в поддержке политическим "деятелям" типа Вятровича и их идеям. Но конкурсы и отборы в Зе-команду опять проходят новые "вятровичи". Власть декларирует мир и объединение страны, но на деле копирует идеи и политику прошлого режима.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала незамедлительного увольнения Татьяны Монаховой с занимаемой должности за абсолютную профессиональную непригодность.

"Мы считаем, что люди с такими взглядами не могут быть допущены к государственной службе. Это создает угрозу для межнационального мира, прав человека и украинской демократии. Мы требуем безотлагательной отмены дискриминационного закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Эта антиконституционная норма будет источником постоянных угроз, конфликтов и дискриминации прав человека в Украине", - резюмировали в заявлении партии.

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