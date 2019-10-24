Крупный коррупционный скандал в "Слуге народа". Туман парализует украинские аэропорты

Олигарх Коломойский, который недавно проиграл суд в Лондоне по Приватбанку, должен будет выплатить первые деньги своему национализированному детищу. Он вместе с другими ответчиками обязан оплатить судебные расходы Приватбанка в сумме 10 миллионов фунтов стерлингов. Интересно, как он это сделает, если другой суд Лондона ограничил его расходы 20 тыс. фунтов в неделю.



Большой коррупционный скандал в Слуге народа из-за схематоза депутата Антона Яценко. С прошлого лета все граждане Украины, которые покупают или продают недвижимость, должны дважды за сделку – по 2 тыс. гривен, платить подставным конторам Яценко, чтобы зарегистрировать оценку недвижимости. Схема приносит настолько большие доходы, что Яценко решил распространить ее и на землю. Для этого депутат Юзик с товарищами зарегистрировал законопроект. Поднялась волна возмущения. Другие депутаты зарегистрировали законопроект об отмене схемы. В итоге Офис президента почуял неладное и устроил закрытые разборки с фракцией. Соня Кошкина говорит, что депутатам за поддержку схемы платили по 30 тыс. долларов – космические деньги как для свадебного фотографа или тамады, которые прошли в парламент от Слуги народа. Бужанский подтверждает конфликт и утверждает, что фракция раскололась по линии "мажоритарщики vs списочники". САП тут же взялась расследовать слухи о взятках, хотя это больше похоже на пиар, потому что за 5 лет ни САП, ни НАБУ ни одного коррупционера не посадили.

В итоге Зеленский лично пребывая с визитом в Японии сказал: что всех депутатов надо провести через полиграф. Депутат Дубинский как лидер борцов со схемой Яценко заявил, что готов пройти детектор лжи, но вместе с лидером фракции Арахамией. В общем, хайп нешуточный, покупайте попкорн.



И еще скандалы со Слугами народа калибром поменьше. Слуга народа и бывший директор 1+1 Ткаченко, оказывается, живет в олигархическом доме на Трухановом острове. Но забыл его задекларировать. Посмотрите фото здесь.

Другой Слуга депутат Шевченко выступил на первом канале России, который славится своей пропагандой. Особо выдающего ничего не сказал. призвал к миру и отметил наличие российских войск в ОРДЛо. Теперь фракция будет расследовать зачем он это сделал.



Бывший депутат Грановский – любимый юрист Порошенко, попал под расследование ГБР. Его подозревают в препятствовании избранию депутатом Слуги народа Куницкого, с которым они избирались на округе в Харькове.



Застройщика Укрбуд Микитася выкупят из-под ареста его родственники. Они собирают 80 млн гривен залога. Напомним, что его подозревают в махинациях при обмене квартир, построенных для Нацгвардии.



Туманы парализовали украинские аэропорты, Больше всего пострадали Жуляны. Они массово отменяют рейсы или переносят их в Борисполь. Там туманов нет, но есть другая беда. Массовая задержка рейсов разных авиакомпаний, потому в Борисполе не протолкнуться.

Из-за тумана самолет Вильнюс-Львов сел в Румынии. Теперь вместе с экипажем ждет улучшения погоды.



В ночь c субботы на воскресенье не забудьте перевести часы на 1 час назад.



А в ночь с понедельника на вторник в Украину придут морозы.



Kiss peace love

Денис Иванеско