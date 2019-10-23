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  • Депутат "Слуги народа" Шевченко рассказал на московском ТВ о российских войсках в ЛДНР
23 октября 2019, среда, 13:27 964
Политика 2019-10-23T14:14:45+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народа" Шевченко рассказал на московском ТВ о российских войсках в ЛДНР

Депутат "Слуги народа" Шевченко рассказал на московском ТВ о российских войсках в ЛДНР

Выступление, Российская пропаганда, Партия

Избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском телешоу шоу "Большая игра" на российском Первом канале. Об этом он сам написал в Facebook.

Депутат Шевченко уточнил, что решение далось ему нелегко, а целью было - "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях". А также заявил, что националисты препятствуют мирному разрешению ситуации на Донбассе.

"Та ситуация, которая сложилась по формуле Штайнмайера, она, скажем так, была вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в целом политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу. И я думаю, правоохранительные органы разберутся, откуда растут ноги и кому это выгодно", - заявил он.

Шевченко включился в эфир на 59 минуте.

Шевченко сказал, что на оккупированных территориях Украины присутствуют войска РФ. Но ведущие стали это отрицать. Нардеп подчеркнул, что применение силы против Украины неприемлемо, поскольку украинская армия "может дать отпор" и доказала это своей многолетней историей.

Коллеги по партии Гео Лерос и Лиза Богуцкая осудили поступок Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, ранее российские пропагандисты влияют на жителей ЕС через соцсети и ТВ.

А в Латвии вообще запретили телеканал "Россия" за разжигание ненависти к Украине.

Больше новостей о: Выступление Российская пропаганда Партия "Слуга народа" Евгений Шевченко

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