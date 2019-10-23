Ударят морозы и пойдет снег: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Второй осенний месяц благодаря влиянию атициклонов прошел в Украине под знаком бабье лета. И хотя в ближайшие дни такая погода еще удержится, вскоре придет циклон, который принесет резкое похолодание со снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, антициклоны Majla1 и Majla 2 определяют широкой полосой сухую погоду от Атлантики через перешеек между Великобританией и Францией, через центр Европы и в Украину.

"Уже в среду циклон с севера Африки и из районов Ирландии отправятся друг другу навстречу, перекроют дождями и ветром тихий разговор антициклонов.

Мама Majla1 останется изолированной над Атлантикой, а дочь Majla 2 определять сухую погоду в центре и на востоке Европы", - написала Диденко.

Во вторник, 23 октября Украина также попадает в зону деятельности Majla2 и поэтому в большинстве областей по-прежнему будет без осадков, а туманы покроют землю. Воздух прогреется до + 16 + 21 градус.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве, по словам синоптика, среда будет с туманами, дожди маловероятны, температура воздуха 17 + 19 градусов.

"По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас не застучало неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28-го октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", - предупредила синоптик.

А в Киеве существенное похолодание начнется со следующего понедельника, с 28-го октября.

"Конец октября и начало ноября врежет ночными морозами, хоть и небольшими, но все же и снижением дневной температуры воздуха до + 2 + 7 градусов. Так что потихоньку вытягивайте толстые шапки, нормальные пуховики", - посоветовала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде зимой. Ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.