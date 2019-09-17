Юзик и другие "Слуги народа" из "95 квартала" хотят усилить коррупционную схему оценки недвижимости

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2047-1 по представлению группы депутатов от "Слуги народа", которым предлагается чтобы электронные площадки определяли стоимость земельных участков в случаях продажи физическими лицами. Также законопроект закрепляет схему площадок на рынке оценки недвижимости, сообщают "Наші гроші" со ссылкой на блог бывшей госуполномоченный АМКУ Агии Загребельской, которая в 2018-2019 годах вела антимонопольное расследование этой схемы.

Законопроектом 2047-1 предлагается предлагается расширить сферу действия такой процедуры на земельные участки, которые продаются (обмениваются) физическими лицами. Для этого абз. 2 ч. 5 ст. 201 Земельного Кодекса предлагают в следующей редакции: "Определение стоимости земельных участков в случаях их продажи (обмена) физическими лицами осуществляется авторизованными электронными площадками в соответствии с требованиями статьи 172 Налогового кодекса Украины".

По оценке Загребельской, это будет означать, что "успешность земельной реформы в стране будет зависеть, в том числе, от того, насколько качественно будет работать "картель частных компаний", на который государство имеет влияния, не владеет информацией о его деятельности, не предъявляет требований по его владельцам и топ-менджменту, не имеет полномочий по регулированию и контролю в отношении него, не предусмотривает отдельной ответственности за нарушения .

С учетом других норм законопроекта 2047-1, сложится ситуация, когда государство не сможет вывести на рынок новую, даже государственную компанию, без получения письменного согласия от существующих четырех площадок, или без внесения изменений в Налоговый и Земельный кодекс.

Этот законопроект является альтернативным к основному законопроекту 2047, который был внесен 4 сентября при подписью 31 нардепа от "Слуги народа" и "Голоса", в том числе среди подписантов ряд руководителей парламентских комитетов.

Скриншоты: "Наші гроші"

Законопроект 2047-1 по представлению 21 депутата от "Слуги народа" внесены 13 сентября. Среди подписантов близкие президенту Владимиру Зеленскому депутаты - актер "Квартала 95" Юрий Корявченков и маркетолог "Квартала 95" Ольга Руденко.

Основной законопроект 2047 предлагает вообще полностью исключить электронные площадки из схемы оценки имущества в Украине.

Альтернативный законопроект может заблокировать на неопределенный срок принятие 2047. Это сохранит на все это время существующую схему, когда четыре фирмы ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ", ООО "Ви Ай Пи Департамент", ООО "О закупках", ООО "Акцепт Онлайн" забирают с рынка более 1 млн грн в сутки.

Издание напомниет, что Фонд госимущества в 2018 году позволил четырем фирмам предоставлять посреднические услуги регистраторам и нотариусам по доступу к Единой базы отчетов об оценке имущества. Электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая выросла с 510 до 1800 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир.

Учредители указанных фирм связаны с окружением депутата Антона Яценко, известного как "крестный отец" Тендерной палаты. При этом площадки лишают доступа к государственной базе тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследовал антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета. Верховная Рада внесла в Налоговый Кодекс поправку, которой запретили Антимонопольному комитету заниматься расследованием по любым объектам, связанным с правами интеллектуальной собственности. Законопроект 2047-1 оставляет запрет АМКУ заниматься патентованной схемой.

Как сообщали Українські Новини, в четверг Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине.

Также Гончарук заявил, что рынок земли запустят до сентября 2020.