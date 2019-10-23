Самолет рейса "Вильнюс - Львов" совершил посадку в Румынии из-за тумана во Львове

Самолет рейса "Вильнюс - Львов" авиакомпании Wizz Air совершил посадку 23 октября утром в аэропорту города Клуж в Румынии из-за неблагоприятных метеоусловий (туман) во Львове.

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передают Українські Новини.

"Сегодня в связи с неблагоприятными метеоусловиями, рейс Wizz Air из Вильнюса не смог совершить посадку в аэропорту Львова и сел в румынском аэропорту Клуж", - говорится в сообщении.

Рейс авиакомпании Ryanair из Модлина (Польша) ожидал улучшения метеоусловий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку в аэропорту Львова.

Скрины Игоря Зинкевича

В направлении львовского аэропорта вылетели самолеты рейсов авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана.

С небольшой задержкой вылетели - Turkish Airlines из Стамбула.

21 октября аэропорт "Львов", будучи резервным, принимал весь день рейсы из Киева.

Также 5 рейсов из Киева были направлены во Львов 22 октября ночью - это самолеты авиакомпаний Ernest, Буковина и Sky Up.

Как сообщали Українські Новини, 5 человек погибли и 3 госпитализированы в результате аварийной посадки во время тумана транспортного самолета Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев) во Львовской области.