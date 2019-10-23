Суд Лондона обязал Коломойского оплатить судебные расходы Приватбанка

Апелляционный суд Лондона обязал олигарха Игоря Коломойского и других ответчиков оплатить расходы Приватбанка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

После успеха Приватбанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что Приватбанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года.

Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году.

Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Кроме того, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом и средства, потраченные на апелляцию.

Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчикам понадобится определенное время, пока они обязательно должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Как сообщали Українські Новини, Хозяйственный суд Киева приостановил производство в деле по иску бывших акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.

15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В споре с экс-владельцами Приватбанка Зеленский будет защищать интересы Украины. Также в МВФ заявили, что МВФ заморозил переговоры с Украиной из-за Коломойского и Приватбанка.

Ранее суд закончил выяснение обстоятельств по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка.