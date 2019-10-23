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23 октября 2019, среда, 13:00 181
Президент 2019-10-23T13:00:23+03:00
Українські Новини
Депутаты "Слуги народа" должны пройти полиграф, - Зеленский

Депутаты "Слуги народа" должны пройти полиграф, - Зеленский

полиграф, Владимир Зеленский, Партия
Владимир Зеленский в Японии. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский в Японии. Фото: president.gov.ua

Члены парламентского комитета по вопросам финансов должны пройти проверку на полиграфе в связи с информацие о возможном получением взяток "слугами народа". Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского в Facebook, опубликованном в среду, 23 октября.

"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - заявляет Зеленский.

По его словам, также должен пройти полиграф и депутат, который вел сомнительную переписку по "решения вопросов" (депутат Рады от Слуги народа Вячеслав Медяник).

Президент заверил, что если подозрения оправдаются - то с такими депутатами попрощаются.

"Механизм, по-моему, прост и прозрачен. А потому - намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!" Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - так вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", - подитожил Зеленский.

Напомним, что депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа".

За возможное получение взяток "Слугами народа" во время голосования взялась САП.

Больше новостей о: полиграф Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" Взятки

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