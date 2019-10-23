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23 октября 2019, среда, 11:13 1993
Политика 2019-10-23T11:14:19+03:00
Українські Новини
Друзья и родственники Микитася собираются внести за него залог 80 млн гривен

Друзья и родственники Микитася собираются внести за него залог 80 млн гривен

Нацгвардия, Максим Микитась, Денежный залог, Павел Козлов, Присвоение средств
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Друзья и родственники бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, намерены внести за него залог в размере 80 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Микитася Павел Козлов.

"Насколько я понимаю, сейчас сумму собирают. Сумма немаленькая. Друзья и родственники собирают", - сказал он.

Адвокат уточнил, что залог будет внесен после того, как необходимая сумма будет собрана.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал экс-депутата Рады Микитася до 14 ноября с залогом 80 млн гривен. 

15 октября Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася. Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.


 




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