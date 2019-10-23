Друзья и родственники Микитася собираются внести за него залог 80 млн гривен

Друзья и родственники бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, намерены внести за него залог в размере 80 млн гривен.Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Микитася Павел Козлов."Насколько я понимаю, сейчас сумму собирают. Сумма немаленькая. Друзья и родственники собирают", - сказал он.Адвокат уточнил, что залог будет внесен после того, как необходимая сумма будет собрана.Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал экс-депутата Рады Микитася до 14 ноября с залогом 80 млн гривен. 15 октября Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася. Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.