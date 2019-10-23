Переход на зимнее время: как пережить перевод часов и не проспать все на свете

Ежегодно в Украине переводят стрелки часов и переход на зимнее время в 2019 традиционно произойдет в последнее воскресенье октября. О том, как проснуться и не опоздать расскажут Українські Новини.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, стрелки часов нужно перевести на час назад в последнее воскресенье октября, 27 числа, в 4 часа утра.

На большинстве гаджетов время меняется автоматически, но вот стрелки механических часов лучше заранее перевести еще в субботу перед сном. Несмотря на то, что продолжительность сна увеличится на час, это может негативно сказаться на его качестве. Для того, чтобы не засыпать на ходу и адаптироваться к новой продолжительности дня, нужно следовать нескольким простым правилам.

1. Скорректировать режим сна заранее и хотя бы за неделю до перехода на зимнее время начать ложиться спать на 15 минут раньше, чем обычно.

2. Больше времени проводить на свежем воздухе и чаще проветривать спальню.

3. С целью предотвратить переутомление за неделю до перевода часов рекомендуется уменьшить физическую нагрузку, а также не задерживаться на работе и не браться за тяжелый труд.

4. Посидеть на диете: не употреблять жаренное и жирное, алкогольные напитки и избегать большого количества кофе во второй половине дня.

5. В первые дни после перехода на зимнее время лучше постараться избегать стрессовых ситуаций и ответственных дел.

6. Не рекомендуют сразу садится за руль, так как по статистике в первый день после перевода стрелок на час назад возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.

7. В ближайшие пару недель стоит воздержаться от дневной сиесты и отказаться от послеобеденного сна.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время. Ранее Киевский городской совет просил Кабинет Министров оценить целесообразность перехода на летнее время и отменить его в случае нецелесообразности.

Напомним, медики рассказали о том, как перейти на летнее время без вреда для здоровья.