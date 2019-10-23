подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Слуга народа" Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове, - СМИ
23 октября 2019, среда, 13:04 297
Политика 2019-10-23T14:12:55+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове, - СМИ

"Слуга народа" Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове, - СМИ

Расследование, Труханов остров, Александр Ткаченко, Незадекларированное имущество, Партия
Александр Ткаченко. Фото: bihus.info
Александр Ткаченко. Фото: bihus.info

Депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко пользуется незадекларированным имуществом на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщает "bihus.info".

Задекларировать якобы арендованный дом на острове он должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.

Основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером на крыльце расположены посреди участка земли в 4 гектара.

Строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесного фонда, которая относится к прибрежной защитной полосы и входит в охранную зону.

Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это частная территория.


Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.

В комментарии "Украинской правде" Ткаченко сообщил, что в мае арендовал на полгода один из домов на Трухановом острове – но не тот, что на фото у журналистов. Он также заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.

Как сообщали Українські Новини, новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко

Ранее сообщалось, что претендующий на пост главы КГГА Александр Ткаченко хочет провести выборы мэра Киева 15 декабря.

Больше новостей о: Расследование Труханов остров Александр Ткаченко Незадекларированное имущество Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
"Нефтегаз" опровергает информацию о возобновлении поставок газа в ОРДЛО 14:47
На должность губернатора Киевщины с зарплатой 18 тыс. грн. идет мультимиллионер с кучей оффшорок, коллекцией часов, книг и автомобилей 14:25
В четверг в Украине ночью похолодает до нуля, а днем местами потеплеет до +24 14:18 Карта
Экс-замминистра экономики Бровченко арестовали и назначили залог в 3,4 млн гривен 14:17
Проверенные СМИ интернет-магазины духов уклоняются от налогов и ответственности, – расследование 14:16
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok