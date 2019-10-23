"Слуга народа" Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове, - СМИ

Депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко пользуется незадекларированным имуществом на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщает "bihus.info".

Задекларировать якобы арендованный дом на острове он должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.

Основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером на крыльце расположены посреди участка земли в 4 гектара.

Строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесного фонда, которая относится к прибрежной защитной полосы и входит в охранную зону.

Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это частная территория.



Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.



В комментарии "Украинской правде" Ткаченко сообщил, что в мае арендовал на полгода один из домов на Трухановом острове – но не тот, что на фото у журналистов. Он также заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.



Как сообщали Українські Новини, новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.



Ранее сообщалось, что претендующий на пост главы КГГА Александр Ткаченко хочет провести выборы мэра Киева 15 декабря.