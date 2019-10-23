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23 октября 2019, среда, 11:17 195
Политика 2019-10-23T12:00:30+03:00
Українські Новини
За возможное получение взяток "Слугами народа" во время голосования взялась САП

За возможное получение взяток "Слугами народа" во время голосования взялась САП

Уголовное дело, САП, Партия
Слуга народу. Фото: Facebook/Слуга народу
Слуга народу. Фото: Facebook/Слуга народу

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство относительно возможного взяточничества депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Об этом Українським Новинам сообщила САП, передают Українськi Новини.

Специализированная антикоррупционная прокуратура с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство относительно возможного совершения коррупционного преступления депутатами Рады.

"Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады", - сообщила пресс-служба САП.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые депутаты Рады от "Слуги народа" получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Причиной такого решения стало обращение  нескольких депутатов, "которым не понравилось голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro". Депутов подозревают в получении взятки. 

Ранее журналист Соня Кошкина рассказала, как депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко. 

Тем временем депутат Бужанский рассказал о конфликте в партии "Слуга народа".

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