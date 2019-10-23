Жуляны продолжают отменять рейсы из-за тумана

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского отменил 4 рейса и перенаправил в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) еще 6 рейсов 23 октября в связи с густым туманом.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

"Как и предупреждали синоптики, в Киеве и области густой туман, ветер и ограниченная видимость. По состоянию на 9:00 23 октября, горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная - 50 м. В Международном аэропорту "Киев" 23 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia)", - сказано в нем.

Также рейсы авиакомпании Wizz Air в Ганновер, Лиссабон, Катовице, Ригу, Вену и рейс компании Alitalia в Рим были перенаправлены на запасной аэродром в Борисполь.

Отмечается, что всем пассажирам, которые должны были лететь обратными рейсами, был предоставлен трансфер в аэропорт "Борисполь".

Кроме того, рейс "Неаполь - Киев" компании Ernest Airlines приземлился в аэропорту Львова.

На внутренних направлениях был отменен рейс авиакомпании "Мотор Сич" в Одессу, также задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

Как сообщали Українськi Новини, 23 октября аэропорт "Одесса" отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в Киев, Бухарест (Румыния) и Кишинев (Молдова) из-за непогоды (сильный туман).

22 октября в аэропорту "Киев" из-за тумана отменили утренние рейсы.