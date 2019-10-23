Дубинский и Арахамия поругались в соцсети и вместе пройдут детектор лжи

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия и депутат Верховной Рады от "Слуги Народа" Александр Дубинский сегодня в прямом эфире планируют пройти полиграф. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дубинский.

"Сообщаю, со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20-00. Не пропустите", - заявил Дубинский.

Давид Арахамия ответил Дубинскому ранее в комментариях, что хотел бы сходить на тестирование на детекторе вместе и спросил, во сколько ему нужно будет придти.

"Александр Дубинский, чего извиняться, на полиграф пошли, жду время и место. Тебе назначено было на 20:00, среднее тестирование занимает 2,5 - 3 часа, говори, во сколько приходить",

Дубинский парировал, что прежде всего Арахамии стоило бы извинится за, по его мнению, необоснованные обвинения, однако Арахамия не стал этого делать и просто согласился пройти проверку на полиграфе.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет, чтобы Медяник и подозреваемые во взяточничестве депутаты прошли полиграф.

А за возможное получение взяток "Слугами народа" во время голосования взялась САП.