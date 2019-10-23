подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 октября 2019, среда, 15:26 1512
Силовые структуры 2019-10-23T15:30:43+03:00
Українські Новини
Мешал избраться "слуге народа": ГБР открыло дело против Грановского

Мешал избраться "слуге народа": ГБР открыло дело против Грановского

Грановский Александр, Слуга народа, ГБР, Внеочередные выборы Рады, Александр Куницкий
Александр Грановский. Фото: Українське Фото
Александр Грановский. Фото: Українське Фото

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего депутата Верховной Рады Александра Грановского ("Блок Петра Порошенко") по подозрению в препятствовании избранию депутатом парламента Александру Куницкому ("Слуга народа").

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, указано, что с 16 июля ГБР ведет расследование по факту неправомерных действий со стороны членов Центральной избирательной комиссии и депутата Грановского, которые выразились в препятствовании Куницкому в реализации его избирательного права, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса.

Грановский и Куницкий баллотировались на одномандатном округе №169 в Харькове.

При этом 11 июля ЦИК снял кандидатуру Куницкого из-за подозрений в наличии у него гражданства другого государства, а также из-за того, что он выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

14 июля Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск кандидата от "Слуги народа" и отменил решение Центризбиркома.

В рамках расследования ГБР допросило Куницкого как свидетеля, и он заявил, что, по его мнению, незаконное решение члены ЦИКа приняли под давлением Грановского или за денежное вознаграждение.

Также следствие допросило бывшего секретаря ЦИКа Наталью Бернацкую.

Для установления истины в деле ГБР попросило суд предоставить доступ и разрешить изъятие документов в Центральной избирательной комиссии.

17 октября суд ходатайство удовлетворил и предоставил доступ ко всем документам ЦИКа, касающимся принятия решения о снятии Куницкого с выборов.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля выдвиженец партии «Слуга народа», видеоблогер Александр Куницкий выиграл выборы у Грановского по одномандатному округу №169 (Киевский и часть Московского района Харькова).

 

 

Больше новостей о: Грановский Александр Слуга народа ГБР Внеочередные выборы Рады Александр Куницкий

Архив
Новости
Принимать закон об открытии рынка земли без референдума – это преступление перед собственным народом, – Бойко 16:27
Доллар подорожает: Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020 16:17
К 75-летию освобождения Украины от нацистов Интер покажет военные фильмы 16:17
Кварталовец Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО 16:05
В "Борисполе" отменяют и задерживают рейсы, но не из-за погоды 16:01
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok