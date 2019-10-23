Мешал избраться "слуге народа": ГБР открыло дело против Грановского

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего депутата Верховной Рады Александра Грановского ("Блок Петра Порошенко") по подозрению в препятствовании избранию депутатом парламента Александру Куницкому ("Слуга народа").

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, указано, что с 16 июля ГБР ведет расследование по факту неправомерных действий со стороны членов Центральной избирательной комиссии и депутата Грановского, которые выразились в препятствовании Куницкому в реализации его избирательного права, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса.

Грановский и Куницкий баллотировались на одномандатном округе №169 в Харькове.

При этом 11 июля ЦИК снял кандидатуру Куницкого из-за подозрений в наличии у него гражданства другого государства, а также из-за того, что он выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

14 июля Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск кандидата от "Слуги народа" и отменил решение Центризбиркома.

В рамках расследования ГБР допросило Куницкого как свидетеля, и он заявил, что, по его мнению, незаконное решение члены ЦИКа приняли под давлением Грановского или за денежное вознаграждение.

Также следствие допросило бывшего секретаря ЦИКа Наталью Бернацкую.

Для установления истины в деле ГБР попросило суд предоставить доступ и разрешить изъятие документов в Центральной избирательной комиссии.

17 октября суд ходатайство удовлетворил и предоставил доступ ко всем документам ЦИКа, касающимся принятия решения о снятии Куницкого с выборов.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля выдвиженец партии «Слуга народа», видеоблогер Александр Куницкий выиграл выборы у Грановского по одномандатному округу №169 (Киевский и часть Московского района Харькова).