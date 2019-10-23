В "Борисполе" отменяют и задерживают рейсы, но не из-за погоды

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) заявил, что не отменял рейсы 23 октября в связи с погодными условиями.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта.

"Из-за метеоусловий в аэропорту "Борисполь" задержки или отмены отсутствуют", - сказала пресс-служба.

Отмечается, что все имеющиеся с утра 23 октября задержки связаны исключительно с работой самих авиакомпаний.

Так, по состоянию на 14:00 авиакомпания SkyUp задерживает 4 рейса в Шарм-Эль-Шейх на 9 часов 15 минут, на 8 часов 10 минут, на 2 часа 50 минут и на 4 часа 40 минут, в Одессу - на 3 часа 40 минут; "Международные авиалинии Украины" (МАУ) задерживают рейс в Одессу на 9 часов и в Анталию - на 3 часа 10 минут; YANAIR задерживает рейс в Батуми на 6 часов 10 минут, в Сент-Этьен (Франция) - на 4 часа.

Также на прилет задерживается рейс из Харькова от SkyUp на 14 часов 20 минут, из Парижа (аэропорт Бове) - на 6 часов 40 минут, из Шарм-Эль-Шейха 2 рейса - на 5 часов 20 минут и 4 часа, из Одессы от KLM (Нидерланды), TAP Portugal и МАУ - на 12 часов 45 минут, из Анталии от Azur Air Ukraine - на 4 часа 50 минут.

При этом были отменены рейсы: 2 из Риги, из Херсона, Запорожья, Днипра, Черновцов от МАУ, 2 из Риги от Air Baltic, из Запорожья и Днипра от KLM, из Хургады от SkyUp.

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Киев" отменил 4 рейса и перенаправил в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) еще 6 рейсов 23 октября в связи с густым туманом.

23 октября аэропорт "Одесса" отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в Киев, Бухарест (Румыния) и Кишинев (Молдова) из-за непогоды (сильный туман).