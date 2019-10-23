Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина

Депутат Верховной Рады Антон Яценко заплатил депутатам от фракции "Слуга народа" по 30 тысяч долларов за саботаж антикоррупционного законопроекта, который угрожал его бизнесу, когда Рада хотела отменить коррупционный сбор при оформлении сделок с недвижимостью.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Соня Кошкина, передают Українські Новини.

По ее словам, скандал с отказом парламентариев от "Слуги народа" поддержать антикоррупционный законопроект №2047-д действительно связан с подкупом депутатов.

"Взяли. Не все, но многие (часть "топила" по сугубо идеологическим соображениям. Имеют право - следует признать)", - говорит журналистка.

Как утверждает Кошкина, Яценко якобы выделил по 30 тысяч долларов на подкуп парламентариев, однако нардепы получали лишь 25 тысяч, так как еще 5 тысяч долларов уходило посредникам.

Кроме того, некоторым молодым депутатам, уверяет журналистка, вместо 30 тысяч долларов давали всего 5.

"И они ходили счастливые. Для них - космические деньги. Ни за один корпоратив где-нибудь под Х...во-Кукуево столько не заработаешь", - считает журналистка.

Также она добавила, что у Зеленского возмущены "подлым поступком" со стороны депутатов от "Слуги народа", подчеркнув отсутствие у президента не только конституционного, но и простого большинства в Верховной Раде.

Как сообщали Українські Новини, Офис Зеленского требует от депутатов "Слуги народа" пройти проверку на детекторе лжи.

"Наші гроші" заявили, что введенная схема является коррупционной и предположили, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).