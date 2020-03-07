Главное за неделю: Две отставки и одна паника от коронавируса

Почему это произошло и что за этим следует.

3. Верховная Рада отправила прокурора Рябошапку в отставку. Никогда бы не подумал, что эта тема не станет главной на неделе, а лишь будет замыкать ТОП-3. Почему его уволили? В своем выступлении в Новых Санжарах сказал Зеленский. "Нет результата – до свиданья!". То есть, президент понимает, что весна наступила, а обещаных им посадок нет. Вся громоздкая антикоррупционная структура, созданная при Порошенко и которую тянет на себе Зеленский, не дает результата. Не привлечен к ответственности ни один министр, ни один депутат, ни один губернатор, не говоря уже о Порошенко. Рябошапка повел себя не лучшим образом. В Раде он оправдывался, рассказывал, сколько лесников он привлек к ответственности, и даже похвастался областным главой ДСНС. Но это явно не тот результат, которого ждали от прокурора общество и президент. На первый взгляд может показаться странным, что за Рябошапку вступились фракции Порошенко и Вакарчука, которые за него не голосовали. На самом деле – Рябошапка спас Порошенко, не подписав ему подозрения по уже законченным расследованиям ГБР. Вакарчуку же Рябошапка помог тем, что не стал расследовать, сколько налогов недоплатил Вакарчук со своих концертов за последних 5 лет. Не помогли экс-генпрокурору даже вступившиеся за него послы "большой семерки" и отдельный твит Посольства США.



2. Рада отправила правительство Гончарука в отставку. Единой причины нет. Сложились сразу несколько факторов. В бюджете сильно не хватает денег – за два месяца недостача выросла до 17 млрд грн. Из-за этого Гончарук не смог проиндексировать с 1 марта пенсии, и даже не выплатил обещанные президентом долги шахтерам. По Гончаруку также ударили аномально высокие зарплаты, которые себе начисляли руководители и члены набсоветов госкомпаний и топ-чиновники. Ежемесячно они получают от 300 до 1500 тыс грн каждый. Что вызвало бурю недовольства простых граждан и вызвало недоверие к правительству. Удивительна в этой истории позиция Зеленского. Выступая в Раде он хвалил Гончарука, и сказал, что новый Кабмин продолжит его курс. Вот теперь совсем уж стало не понятно, зачем надо было его увольнять. Новый Кабмин возглавил близкий к Ахметову Денис Шмыгаль, который работал в его компании ДТЭК и получал там 300 тыс грн в месяц. Из Кабмина ушли такие одиозные фигуры, как Бородянский, который продвигал цензуру, оскандалившийся Милованов, Новосад и управлявшая министерством из карантина Скалецкая.



1. Но главным событием недели, которое будет влиять на жизнь Украины и мира в ближайшие недели, стала паника от коронавируса. Не так страшны сами последствия болезни, как бессмысленно-гиперактивная реакция на них властей. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса в Черновцах. Вернувшийся из Италии турист находится в изоляции. Его жена "самоизолировалась" дома, но ее едва не линчевали соседи, добившись и ее госпитализации. Интересно, как скоро соседние дома потребуют принудительной госпитализации жителей злосчастной девятиэтажки, а другие микрорайоны отгородятся от "эпицентра вируса". Желая показать свою эффективность, МОЗ тут же добавил паники – объявил об отмене массовых мероприятий, но не сказал, каких, когда и где. Киевский университет Шевченко запретил любые мероприятия кроме занятий. "Вишенкой на торте" стало поведение секретаря СНБОУ Данилова. Он практически открыл антидот коронавируса, заявив, что от него "немножко помогает прививка от кори". А потом с видом Джеймса Бонда "вычислил виновника болезни", прямо не выезжая из Киева. Им оказалась "секретная биолаборатория в Ухане". Коронавирус угрожает и Верховной Раде. Депутат Волошин на неделе встретился во Франции со своим коллегой, который вскоре угодил в реанимацию из-за коронавируса. По логике, теперь парламент следует изолировать на карантин. А вот по мировой экономике коронавирус уже ударил. Из-за изоляционных мер могут прерваться производственные цепочки, замедлиться транспортное сообщение, приостановиться туризм. Может возникнуть дефицит некоторых товаров. Сегодня скорость смертности от коронавируса составляет 100 человек в сутки. Когда она пойдет на спад, можно будет говорить о сворачивании паники и восстановлении рынков.

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