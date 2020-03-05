Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане. Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

"Прежде всего, в Китае это уже за 80 тыс. Там есть город, откуда оно все пошло - это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы полагаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка", - сказал Данилов.

По словам Данилова, это проблема китайской стороны.

"Но мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они предпринимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли Ухань, поскольку понимали, что у них там происходит", - подчеркнул Данилов.



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