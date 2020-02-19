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  • Замгоссекретаря США Сейлс поддержал Рябошапку в антикоррупционных усилиях и реформе прокуратуры
19 февраля 2020, среда, 12:17 72
Политика 2020-02-19T12:18:03+02:00
Українські Новини
Замгоссекретаря США Сейлс поддержал Рябошапку в антикоррупционных усилиях и реформе прокуратуры

Замгоссекретаря США Сейлс поддержал Рябошапку в антикоррупционных усилиях и реформе прокуратуры

Елизавета Кесельман
США, Замгоссекретаря США, Нейтан Сейлс, антикоррупционные реформы, Реформа прокуратуры, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Заместитель госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, посол Нейтан Сейлс выразил генеральному прокурору Руслану Рябошапке поддержку в антикоррупционных усилиях и реформе прокуратуры. Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Рябошапка встретился с Сейлсом и посол выразил генпрокурору поддержку со стороны США. Кроме того, Сейлс является координатором по вопросам противодействия терроризму Государственного департамента.

Как сообщали Українськi Новини, Сейлс намеревался посетить Украину 16 февраля.

Отмечалось, что посол вместе с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, где присоединится к круглому столу по вопросам безопасности человека в Сомали, после которого он направится в Киев.

Также Зеленский убежден, что его официальный визит в США состоится, однако готов принять Трампа в Украине гораздо быстрее, чем тот его в США.

Больше новостей о: США Замгоссекретаря США Нейтан Сейлс антикоррупционные реформы Реформа прокуратуры Руслан Рябошапка

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