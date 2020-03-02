Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук

Решение по индексации пенсий еще не принято

Решение по индексации пенсий еще не принято

В то время, как ранее СМИ сообщали, что с марта начнется индексация пенсий, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"В соответствии с законом мы в течение года должны принимать решение. То есть нет четкого периода, когда такое решение должно быть утверждено. В течение года принимаем решение с какого момента и с какой даты должна быть индексация. Это решение в стадии разработки", - сказал он.

Других деталей премьер не уточнил.

В пресс-службе Пенсионного фонда Українським Новинам сообщили, что размер, дата и порядок индексации (увеличения) пенсий определяется в пределах бюджета Пенсионного фонда Украины по решению Кабинета Министров Украины (абзац четвертый части второй статьи 42 Закона №1058).

На сегодня нормативно-правового акта об увеличении пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона №1058 не принято.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить надбавку в среднем на 537 гривен в месяц за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

С 1 марта 2020 года украинским пенсионерам должны проиндексировать пенсии, но в Пенсионном фонде эту информауию не подтвердили.