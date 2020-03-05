Нет результата – до свидания, – Зеленский о Рябошапке

"Слуга народа" обсуждала кандидатуру юриста "Квартала 95" на должность генпрокурора

Сегодня Верховная Рада рассмотрит выражение недоверия Руслану Рябошапке, и Президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.

Об этом он сообщил в ходе общения с бизнесом в Полтаве, передают Українськi Новини.

"Я уверен, что меня будут спрашивать: "Ай-ай-ай, нельзя трогать генпрокурора". Вы знаете, мы с ним прошли путь с предвыборной кампании. Пускай там депутаты голосуют, как они хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место. С какими бы хорошими пожеланиями, глазами, шагами и открытым сердцем ты не был. Если нет результата - до свидания. Более того, мне кажется, что справедливо - если ты сам об этом говоришь", - сказал он.

Зеленский добавил, что к исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой у него пока нет вопросов, поскольку она недавно занимает должность и для оценки ее работы необходимо время.

В то же время он раскритиковал работу Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро.

"Я считаю, что СБУ, ГПУ и НАБУ не работают на 100%. У НАБУ было больше времени, чем у всех этих органов - 5 или 6 лет. Я считаю, что это не результат для такого органа... Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка) - хороший специалист касательно ГПУ, но он не показал результат... Я действительно считаю, что в СБУ лучше ситуация чем в ГПУ - это мое впечатление. Хотя, например, в Новых Санжарах именно местная СБУ отреагировала очень запоздно: готовились акции, а мы как государство не получили эту информацию, в то время как уже были созданы блокпосты и поджигались шины, а после этого приехала Нацгвардия. Поэтому человек, который занимает должность в областной СБУ должен быть заменен", - сказал он.

Зеленский резюмировал, что дружеское отношение не должно влиять на необходимость сменить человека, который не показывает результат работы.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" обсуждается на должность генпрокурора кандидатура юриста "Квартала 95".