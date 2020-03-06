У больного коронавирусом жителя Черновцов наблюдаются температурные скачки, но состояние стабильное

Состояние украинца, которого госпитализировали с коронавирусом в Черновцах, не ухудшается. Об этом во время брифинга заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передают Українські Новини.

По его словам, несмотря на стабильное состояние, у пациента наблюдаются температурные скачки на протяжении дня.



"Состояние его стабильное, оно не ухудшилось. При этом, сохраняет симптоматику и имеет в разные промежутки суток разные температурные показатели - температура то повышается, то спадает", - сообщил Осачук.







Напомним, ранее Українські Новини писали, что известно про инфицированного коронавирусом жителя Черновцов и его семью. Сначала жена мужчины находилась в самоизоляции без симптомов заболевания. Однако после бунта соседей жену больного коронавирусом госпитализировали.

Кроме того, у украинца обнаружили коронавирус на его 39-летие. Первые симптомы болезни у мужчины появились 28 февраля. На следующий день его госпитализировали.



Тем временем у девяти украинцев не подтвердилось подозрение на коронавирус.





