Соседи заболевшего коронавирусом в Черновцах украинца под подъездом требуют изолировать его жену в больнице

"Возле подъезда, в котором проживает мужчина, у которого обнаружили сегодня коронавирус собрались люди. Черновчане кричат и бунтуют. Также люди перекрыли дорогу. Причиной называют тот факт, что супруга больного на коронавирус еще дома", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что жена находится в квартире в самоизоляции, температуры нет и других признаков коронавируса тоже, но у нее будут брать мазки и отправлять на исследование .Об этом сообщили на брифинге в Черновицкой ОГА.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус у украинца зафиксировали в его день рождения.

Кроме того, за всеми, кто контактировал с инфицированным сейчас наблюдают медики, однако их не изолируют отдельно на карантин, поскольку никаких симптомов нет.