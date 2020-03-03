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03 марта 2020, вторник, 21:13 2676
Общество 2020-03-03T21:13:33+02:00
Українські Новини
Соседи заболевшего коронавирусом в Черновцах украинца под подъездом требуют изолировать его жену в больнице

Соседи заболевшего коронавирусом в Черновцах украинца под подъездом требуют изолировать его жену в больнице

Елизавета Кесельман
Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, Митинги в Черновцах

После того, как первый случай заражения коронавирусом в Украине обнаружили в Черновцах, и начали дезинфицировать троллейбусы и маршрутки, жители города собрались под подъездом заболевшего горожанина и требуют изолировать его жену в больнице. Об этом сообщает издание Чернівецький промінь.

"Возле подъезда, в котором проживает мужчина, у которого обнаружили сегодня коронавирус собрались люди. Черновчане кричат и бунтуют. Также люди перекрыли дорогу. Причиной называют тот факт, что супруга больного на коронавирус еще дома", - говорится в сообщении.

 

Издание отмечает, что жена находится в квартире в самоизоляции, температуры нет и других признаков коронавируса тоже, но у нее будут брать мазки и отправлять на исследование .Об этом сообщили на брифинге в Черновицкой ОГА.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус у украинца зафиксировали в его день рождения.

Кроме того, за всеми, кто контактировал с инфицированным сейчас наблюдают медики, однако их не изолируют отдельно на карантин, поскольку никаких симптомов нет.

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