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05 марта 2020, четверг, 14:31 23
Общество 2020-03-05T14:31:31+02:00
Українські Новини
Привитые от кори люди почти не болеют коронавирусом, - Данилов

Привитые от кори люди почти не болеют коронавирусом, - Данилов

Надежда Комендантова
СНБО, Коронавирус, Алексей Данилов, коронавирус в Украине
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который считает лучшим лекарством от коронавируса лук, сало и чеснок, заявил, что люди, получившие прививку от кори, почти не болеют коронавирусом Covid-19.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому Радио", передают Українськi Новини.

"Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", - сказал он.

Также он сообщил, что украинские ученые общаются с главными научными центрами, которые занимаются созданием вакцины от коронавируса.

Данилов отметил, что сейчас подготовлено более 12000 коек в инфекционных отделениях, а также полностью прописана процедура проведения лечения в случае выявления коронавируса.

С 20 января при СНБО была создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения коронавируса из Китая.

Как сообщали Українські Новини, количество погибших от коронавируса увеличилось до 3284 человек (за сутки 83 случая). А количество людей, которые выздоровели от коронавируса, увеличилось до 53 276 человек (2 585 человек за сутки). А в  Черновицкой области коронавирус подозревают у двоих людей, вернувшихся из Италии.

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