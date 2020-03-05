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05 марта 2020, четверг, 12:50 279
Общество 2020-03-05T13:00:23+02:00
Українські Новини
В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса

В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса

Кира Молчанова
Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, Новые Санжары
Виктор Ляшко. Скриншт видео Кабмин
Виктор Ляшко. Скриншт видео Кабмин

Из-за коронавируса, которым по состоянию на сегодня заболели в мире больше 95 тысяч человек, в Украине хотят ограничить массовые мероприятия.

Об этом в ходе брифинга в Новых Санжарах Полтавской области сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В ближайшее время мы, к сожалению, должны будем вводить ограничительные противоэпидемические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем временно закрывать школы", — сказал он.

По словам Ляшко, в лаборатории на исследовании находятся 10 образцов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Состояние жителя Черновцов, у которого обнаружили коронавирус, стабильное.

Лица, которые с ним контактировали, находятся под наблюдением.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции у жителя Черновцов.

Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, однако закрывать границы с целью недопущения инфекции Украина не планирует.

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